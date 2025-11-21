الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكثف جهوده لضبط مجهولين خطفا هاتفا محمولا من خليجي بالجيزة

حبس، فيتو
حبس، فيتو
تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط مجهولين استقلا دراجة بخارية وقاما بخطف هاتف محمول ماركة أيفون من يد مواطن خليجي بكورنيش الجيزة.

وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية يدعى تعرضه لسرقة هاتفه.

وأضاف المبلغ أنه كان يقود سيارته بشارع الكورنيش بالجيزة واقترب منه شخصان يستقلان دراجة بخارية وخطفوا هاتفه ماركة أيفون، فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط الجناة.

