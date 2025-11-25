18 حجم الخط

​ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025.



وتضم الغرفة كافة القيادات التنفيذية والأمنية والجهات المعنية، لضمان التنسيق الكامل ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة في مختلف لجان ومقار المحافظة.

محافظ القليوبية يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

​وأكد محافظ القليوبية أن جميع اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بانتظام تام ودون تسجيل أي معوقات حتى الآن. وتعمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة، وتتصل بشكل مباشر بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن والأحياء لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات أو شكاوى قد تطرأ والعمل على حلها فورًا.

​و ناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مؤكدًا على أهمية استخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة، والمساهمة في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب الذي يعد السلطة التشريعية في الدولة.

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

و فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

