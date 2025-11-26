نتائج الحصر العددي للدائرة السادسة في شبين القناطر بالقليوبية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.

الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب في القليوبية

وكشفت اللجنة أنه إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة بلغ 377330 ناخبًا، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 66284 ناخبًا، وعدد الأصوات الباطلة 11319 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 54965 صوتًا.

وأشارت إلى أن الحصر العددي لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر بلغ 47425 صوتًا، وعدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة الوطنية 7540 صوتًا.

اللجنة تعلن الحصر العددي على المقاعد الفردية

وأشارت إلى أن نتائج الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم علي المقاعد الفردية بلغ 66284 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 6009 أصوات، وعدد الأصوات الصحيحة 60275 صوتًا.

وجاء الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها المرشحين كالتالي:

- مدحت الكمار 41026 صوتًا

- عادل سعيد القط 19392 صوتًا

- علاء عطا محمد 12728 صوتًا

- عماد حمد عواد 18672 صوتًا

- عبد العزيز الصفتي 28732 صوتًا

وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات التي تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

