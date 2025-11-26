الأربعاء 26 نوفمبر 2025
إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في اللجنة العامة بزفتى والسنطة

أعلنت اللجنة العامة لدائرة زفتى والسنطة في محافظة الغربية عن الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية، حيث بلغ عدد إجمالي الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 708090 وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام جميع اللجان 145279 إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 14502 إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 130795

فيما حصل كل مرشح علي الأرقام التالية:
1-محمد السيد عامر 55858
2-محمد منير ربيع 48057
3-عنتر السيد جاد 39070
4-صقر عبدالفتاح 31121
5-محمد ربيع غزالة 27165
6-عبدالباسط نعيم 21729
7-أحمد الخشن 10531
8-عبدالمنعم زكريا 5690
9-مها عبد المليك 5507
10-عبدالإله السعدني 9478
11-عطية زغلول 4486
12-محمد قمر الدولة 3100
13-عبدالرحمن أغا 14907
14-عبده داود 2707
15-علي أبو سرية 12618
16-حمدي سعدة 16536
17-عامر الشوربجي 21696
18-جمال وهدان 4884
19-أمير خليل 7435
20-محمد عادل 5937
21-هيثم زغلول 28013
22-أحمد السحيتي 5673
23-أحمد عثمان 10187

وتستمر اللجنة في استكمال الإجراءات الرسمية استعدادًا لإعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للقانون.

