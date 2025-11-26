إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في اللجنة العامة بزفتى والسنطة

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة لدائرة زفتى والسنطة في محافظة الغربية عن الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية، حيث بلغ عدد إجمالي الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 708090 وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام جميع اللجان 145279 إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 14502 إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 130795

فيما حصل كل مرشح علي الأرقام التالية:

1-محمد السيد عامر 55858

2-محمد منير ربيع 48057

3-عنتر السيد جاد 39070

4-صقر عبدالفتاح 31121

5-محمد ربيع غزالة 27165

6-عبدالباسط نعيم 21729

7-أحمد الخشن 10531

8-عبدالمنعم زكريا 5690

9-مها عبد المليك 5507

10-عبدالإله السعدني 9478

11-عطية زغلول 4486

12-محمد قمر الدولة 3100

13-عبدالرحمن أغا 14907

14-عبده داود 2707

15-علي أبو سرية 12618

16-حمدي سعدة 16536

17-عامر الشوربجي 21696

18-جمال وهدان 4884

19-أمير خليل 7435

20-محمد عادل 5937

21-هيثم زغلول 28013

22-أحمد السحيتي 5673

23-أحمد عثمان 10187

وتستمر اللجنة في استكمال الإجراءات الرسمية استعدادًا لإعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.