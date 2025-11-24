محافظ الغربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بقرى مركز طنطا

18 حجم الخط

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ظهر اليوم الإثنين عددا من اللجان الانتخابية بقرى مركز طنطا لمتابعة سير عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 والاطمئنان على انتظام العمل داخل المقار منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية عددًا من المدارس والمعاهد الأزهرية التي تحتضن اللجان الانتخابية بمركز طنطا حيث اطمأن على تيسير دخول المواطنين وتوافر المظلات ومناطق الانتظار وكافة الخدمات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم إلى جانب جاهزية الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة وتواجد الأطقم القضائية والإدارية بكامل تشكيلها والتأكد من تفعيل خطة الدعم الطبي وتأمين محيط اللجان.

وأكد محافظ الغربية أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لضمان انضباط سير العملية الانتخابية بمركز طنطا مشيدًا بحجم الجهد المبذول من الوحدات المحلية ورؤساء القرى في رفع كفاءة محيط المقار الانتخابية ورفع الإشغالات أولًا بأول وتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية للجان بما يسهّل وصول الناخبين ويعزز من انسيابية التصويت.

وخلال تفقده أشاد اللواء أشرف الجندي بوعي المواطنين الذين توافدوا على اللجان مع الساعات الأولى للتصويت مؤكدًا أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب تعد واجبًا وطنيًا ورسالة دعم واضحة لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

كما تابع المحافظ الربط اللحظي بين اللجان وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مشددًا على استمرار المتابعة الدقيقة مع غرف العمليات الفرعية في مركز طنطا والتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ.

واختتم محافظ الغربية جولته بتوجيه رسالة مباشرة لأبناء مركز طنطا قائلًا:أدعو جميع المواطنين إلى التوجه للجانهم والمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب.

وتستمر عملية التصويت اليوم حتى الساعة التاسعة مساء وسط متابعة ميدانية لحظية من المحافظة لضمان انتظام العملية الانتخابية بكل شفافية وانضباط.

