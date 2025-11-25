الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قبل غلق الصناديق، محافظ الغربية يفتقد لجان انتخابات النواب ويتابع سير أعمال التصويت

محافظ الغربية
محافظ الغربية
18 حجم الخط

واصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم الثلاثاء، جولاته المكثفة لليوم الثاني على التوالي لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025.

محافظ الغربية: غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم لمتابعة التصويت بانتخابات النواب

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق طنطا - كفر الشيخ الدولي

حيث بدأ محافظ الغربية جولاته منذ ساعات الصباح الأولى واستمرت حتى الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان في متابعة ميدانية شاملة امتدت في حي أول وثان المحلة لضمان انضباط العملية الانتخابية واستمرار تقديم التيسيرات اللازمة للناخبين.

وخلال جولته تفقّد محافظ الغربية اللجان العامة بمدينة المحلة الكبرى واطمأن على جاهزيتها من حيث الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة ووسائل التأمين والتجهيزات اللوجستية اللازمة لاستقبال الصناديق عقب انتهاء التصويت كما تابع تواجد أطقم العمل القضائية والإدارية داخل المقار.

كما شملت الجولة المرور على عدد من اللجان الفرعية بمدينة المحلة حيث تابع المحافظ انتظام حركة التصويت داخل اللجان وتدفّق المواطنين وتأكد من استمرار توافر مناطق الانتظار وكراسي كبار السن وذوي الهمم وتواجد فرق الإسعاف والدعم الطبي، إلى جانب رفع كفاءة النظافة والإنارة في محيط اللجان.

وحرص اللواء أشرف الجندي على الحديث مع المواطنين في محيط اللجان مستمعًا لآرائهم وملاحظاتهم حول سهولة الوصول وإجراءات التنظيم حيث عبّر المواطنون عن تقديرهم للجهود المبذولة داخل المقار وخارجها بينما أكد المحافظ أن آراء المواطنين جزء أساسي من نجاح العملية الانتخابية، وأن المشاركة الإيجابية تجسد الانتماء الحقيقي لهذا الوطن.

كما وجّه المحافظ الشكر لكافة الأطقم القضائية والإدارية، وأجهزة الأمن، وفرق الإسعاف والطوارئ والأجهزة التنفيذية المشاركة في التنظيم، مؤكدًا أن الالتزام والتعاون بين كل هذه الجهات هو سبب نجاح العملية الانتخابية والخروج باليوم الثاني في صورة مشرفة.

وأكد محافظ الغربية أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مما يتيح متابعة لحظية لكافة اللجان والتعامل الفوري مع أي مستجدات لضمان خروج اليوم الانتخابي بأعلى درجات الانضباط والتنظيم.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته قائلًا: «نواصل المتابعة حتى اللحظة الأخيرة.. ووجودنا في الميدان رسالة واضحة: هدفنا تيسير مشاركة كل مواطن وضمان عملية انتخابية آمنة ومنظمة. أدعو أبناء الغربية كافة للنزول والمشاركة الإيجابية، فصوتكم مسؤولية وواجب وركيزة في مسيرة الدولة نحو البناء والتنمية».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق طنطا - كفر الشيخ الدولي

ضبط شاب وسيدة بحوزتهما كوبونات سلع غذائية وكروت دعائية للمرشحين في طنطا والسنطة

محافظ الغربية: غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم لمتابعة التصويت بانتخابات النواب

محافظ الغربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بقرى مركز طنطا

الأكثر قراءة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الشرطة العراقي في الشوط الأول

بنبرة تشاؤم، فليك يعلق على خسارة برشلونة القاسية أمام تشيلسي

عباقرة ولكن مجهولون، الفرغاني عالم رياضيات وفلكي تأثر بعلمه كوبرنيكوس وكولمبس ودانتي وأُطلق اسمه على سطح القمر

7 أصناف من الأطعمة والمشروبات تحرق الدهون أثناء النوم

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتقدم على أياكس بهدف في الشوط الأول

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الحصر العددي لأصوات 14 لجنة انتخابية بدائرة الباجور في المنوفية

دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالرزق والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية