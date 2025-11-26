في رحاب القداسة، الكنيسة تحيي تذكار نياحة البابا مينا الثاني 61

18 حجم الخط

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا مينا الثاني، البطريرك الـ61 على كرسي القديس مرقس.

قصة البابا مينا الثاني

الراحل البابا مينا الثاني ولد في قرية صندلا بمحافظة كفر الشيخ، وعرف بتقواه وحياته الرهبانية منذ صغره، فاختار حياة العزلة والتبتّل بعد الزواج، ليعيش مع زوجته حياة بتولية ويكرّس حياته للعبادة وخدمة الكنيسة.

انتُخب بابا بعد نياحة البابا ثيؤفانوس، وتولى الكرسي المرقسي لمدة 18 سنة، عمل خلالها على ترسيخ البنية التحتية الكنسية، بنى ورمّم الكنائس، وأنشأ الكتاتيب والمدارس الدينية، وواجه في عهده صعوبات عديدة منها المجاعات والأوبئة، لكنه تعامل معها بالإيمان والصلاة.

توفي البابا مينا الثاني ودفن بمدينة محلة دانيال، تاركًا إرثًا روحانيًا يذكره التاريخ والكنيسة، ويحتفل بذكراه الشعب القبطي كل عام في السادس عشر من شهر هاتور.

