اليوم، ثاني جلسات محاكمة فتاة بتهمة سب وقذف الفنان محمد نور

18 حجم الخط

تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء ثاني جلسات محاكمة فتاة متهمة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك".

وجاء في التحقيقات: المشكو في حقها قامت باستخدام حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" في نشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة للمجني عليه، مما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية ومادية بالغة.

فيما نفت المتهمة ما نسب إليها من اتهامات، مؤكدة أن الحساب المذكور لا يخصها، ووجهت النيابة العامة إلى الفتاة عدة اتهامات هي إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات من شأنها المساس بسمعة الغير وسب الفنان محمد نور وتوجيه عبارات من شأنها الحط من قدره بين أقرانه.



تحرر المحضر اللازم وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات في القضية وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في شأنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.