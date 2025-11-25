عذرية شباك أرسنال وقوة هجوم البايرن وسان جيرمان تتصدر أرقام دوري الأبطال

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، يعد أرسنال الأكثر صلابة دفاعية في دوري الأبطال بعدما حافظ على نظافة شباكه في أول 4 مباريات بمرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، وذلك قبل انطلاق الجولة الخامسة.

وتنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري الأبطال موسم 2025-2026 بـ 9 مواجهات وتختتم الجولة غدا الأربعاء بمثلها.

رقم مميز لـ بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

ويمتلك فريقا بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان أقوى خط هجوم في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل كلا منهما 14 هدفا قبل الجولة الخامسة من مرحلة الدوري قبل الجولة الخامسة.

رقم سلبي لـ أياكس

قام أياكس الهولندي بأرقام سلبية بالجملة في دوري أبطال أوروبا مرحلة الدوري بعدما أحرز هدفًا واحدًا كأضعف خط هجوم، بالإضافة إلى تلقّي شباكه 14 هدفًا كأكثر فرق دوري الأبطال تلقّي أهداف في مرحلة الدوري قبل الجولة الخامسة.

ويتصدر بايرن ميونخ قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بفارق الأهداف عن أرسنال وإنتر ميلان.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة



1- بايرن ميونخ 12 نقطة

2- آرسنال 12 نقطة

3- إنتر 12 نقطة

4- مانشستر سيتي 10 نقاط

5- باريس سان جيرمان 9 نقاط

6- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط

7- ريال مدريد 9 نقاط

8- ليفربول 9 نقاط

9- جلطة سراي 9 نقاط

10- توتنهام هوتسبير 8 نقاط

11- برشلونة 7 نقاط

12- تشيلسي 7 نقاط

13- سبورتنج لشبونة 7 نقاط

14- بوروسيا دورتموند 7 نقاط

15- كاراباج 7 نقاط

16- أتالانتا 7 نقاط

17- أتلتيكو مدريد 6 نقاط

18- آيندهوفن 5 نقاط

19- موناكو 5 نقاط

20- بافوس 5 نقاط

21- باير ليفركوزن 5 نقاط

22- كلوب بروج 4 نقاط

23- آينتراخت فرانكفورت 4 نقاط

24- نابولي 4 نقاط

25- مارسيليا 3 نقاط

26- يوفنتوس 3 نقاط

27- أتلتيك بيلباو 3 نقاط

28- يونيون سانت جيلواز 3 نقاط

29- بودو / جليمت نقطتان

30- سلافيا براج نقطتان

31- أولمبياكوس نقطتان

32- فياريال نقطة واحدة

33- كوبنهاجن نقطة واحدة

34- كايرات ألماتي نقطة واحدة

35- بنفيكا بدون نقاط

36- أياكس بدون نقاط



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.