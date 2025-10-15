ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم نجم بايرن ميونيخ

دخل نادي ريال مدريد الإسباني، في منافسة مع غريمه التقليدي برشلونة، للفوز بخدمات أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ مع فريقه الألماني، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق بشأن التجديد.

وكشف موقع فوت ميركاتو عن رغبة ريال مدريد في تدعيم خط الدفاع بضم اللاعب، بينما يضع برشلونة اللاعب ضمن قائمة المرشحين لدعم الفريق الصيف المقبل.

وكان بايرن ميونيخ تعاقد مع أوباميكانو في صيف 2021 قادما من لايبزج مقابل 42.5 مليون يورو.

قرار مفاجئ في ريال مدريد بشأن عقد أردا جولر

فيما كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن نية نادي ريال مدريد تقديم عقد جديد للنجم الدولي التركي الشاب أردا جولر، بعد المستويات اللافتة التي يقدمها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، ليؤكد أحقيته بأن يكون أحد الأعمدة الأساسية في مشروع المدرب تشابي ألونسو للمواسم المقبلة.

ريال مدريد يقدم عقدا جديدا للاعبه أردا جولر

وبحسب ما أوردته شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تخطط لتجديد عقد جولر حتى صيف 2031، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى 2029، وذلك في خطوة تهدف إلى مكافأته على تألقه وحمايته من إغراءات الأندية الأوروبية التي تراقبه عن قرب.

ويحصل اللاعب التركي حاليًا على راتب سنوي يبلغ 2.5 مليون يورو، إلا أن النادي الملكي ينوي رفعه إلى 4.5 مليون يورو، مع زيادة قيمة الشرط الجزائي لضمان استمراره طويلًا في صفوف الفريق.

جولر من لاعب بديل إلى ركيزة أساسية

وشهدت مسيرة جولر تحولًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة؛ فبعد أن كان يشارك بشكل متقطع تحت قيادة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي، أصبح اليوم عنصرًا أساسيًا في تشكيل ألونسو، الذي منحه الحرية الكاملة في وسط الملعب، ليُظهر موهبته الفذة في صناعة اللعب والتسديد من المسافات البعيدة.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع أردا جولر في صيف 2023 قادمًا من فنربخشة التركي مقابل 25 مليون يورو، بعد منافسة شرسة مع برشلونة.

