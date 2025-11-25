الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بمشاركة 22 دولة، محافظ الفيوم يفتتح اليوم المهرجان الدولي السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي،
مهرجان الفيوم السينمائي، فيتو
 يفتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، ويستمر المهرجان حتي يوم 30 نوفمبر الجاري، ويشارك في المهرجان 60 فيلمًا يمثلون 22 دولة، منهم 7 أفلام طويلة، و31 فيلما قصيرا و22 فيلما من أفلام الطلبة.

المكرمون في النسخة الثانية

واختارت إدارة مهرجان  الفيوم على رأس قائمة المكرمين في نسخة هذا العام، ابن الفيوم، المخرج الكبير علي بدرخان، أحد أهم مخرجي السينما المصرية، والسيناريست والمنتج الدكتور مدحت العدل، تقديرًا لمسيرته الفنية في السينما المصرية، الفنانة داليا مصطفى تقديرًا لإسهاماتها الفنية على مدار السنوات الماضية.

كما اختارت إدارة المهرجان الفنانة ميران عبد الوارث كوجه صاعد، استمرارًا لتقليد بدأته منذ الدورة الأولى لدعم المواهب الشبابية الواعدة.

بوستر المهرجان

كان مهرجان الفيوم السينمائي قد أطلق البوستر الرسمي للدورة الثانية، ويحمل البوستر رؤية فنية وبصرية تعبّر بوضوح عن هوية المهرجان وشعاره، وهو من تصميم محمود إسماعيل، الذي صممه بشكل مميز، يعتمد على بناء بصري محكوم بعلاقة متوازنة بين الشكل والمضمون، حيث تتجسد في مركز التكوين شخصية أنثوية ترتدي زيًا تراثيًا مصريًا في حركة تصاعدية واضحة، تمتد يدها نحو جريدة النخل المنيرة، الرمز البصري للمهرجان، في إشارة إلى السعي نحو الضوء والمعرفة.

60 فيلما من 22 دولة، افتتاح مهرجان الفيوم لأفلام البيئة والفنون المعاصرة غدا

أبرزهم علي بدرخان ومدحت العدل، مهرجان الفيوم يعلن أسماء المكرمين في دورته الثانية

ترتكز الشخصية على تكوين مستوحى من عدسة الكاميرا السينمائية المصممة في هيئة صخور متراكبة، في مزج رمزي بين الفن كوسيط توثيقي والطبيعة كركيزة وجود؛ فالصخر هنا يرمز إلى الثبات والاستمرارية، بينما تمثل العدسة الوعي والرؤية، وفي خلفية المشهد، تظهر قرية تونس وبحيرة قارون كرمزين مكانيين لهوية الفيوم وخصوصيتها البيئية، مؤكدين على انتماء العمل إلى المكان والبيئة المصرية، ومجسدين مبدأ التدرج البصري الذي يقود عين المشاهد من العناصر الأرضية نحو مركز الضوء.

