توافد النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان الفيوم السينمائي (صور)

توافد عدد من النجوم على ريد كاربت مهرجان الفيوم السينمائي للمحافظة على البيئة، ومن أبرزهم الفنانة داليا مصطفي، والفنان أحمد مجدي، ومحافظ الفيوم.
 

 

 

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عن أسماء المكرَّمين في الدورة الثانية من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري بمدينة الفيوم.

 


علي بدرخان.. عاشق السينما وابن الفيوم

 

اختارت إدارة المهرجان المخرج الكبير علي بدرخان على رأس قائمة المكرَّمين هذا العام، باعتباره أحد أهم مخرجي السينما المصرية، و"ابن محافظة الفيوم" عُرف بدرخان بشغفه العميق بالسينما حتى لُقّب بـ"عاشق السينما"، وقدّم مجموعة من الأعمال التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ الفن المصري، من بينها:


"الحب الذي كان"، "الكرنك"، "شفيقة ومتولي"، "أهل القمة"، "الراعي والنساء"، "الرجل الثالث".

 

 

مدحت العدل.. إسهامات ممتدة في السينما

 

كما تكرم إدارة المهرجان السيناريست والمنتج الدكتور مدحت العدل خلال حفل الافتتاح، تقديرًا لمسيرته الغنية في السينما المصرية، حيث كتب عددًا من الأفلام الشهيرة مثل:


"قشر البندق"، "إشارة مرور"، "البطل"، "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "همام في أمستردام" وغيرها، ويأتي التكريم أيضًا لدوره البارز في دعم المواهب الشابة في السينما والمسرح، بالإضافة إلى إسهاماته الشعرية في عدد من الأعمال الفنية.


تكريم داليا مصطفى وميران عبد الوارث

وتشهد الدورة الثانية للمهرجان تكريم الفنانة داليا مصطفى تقديرًا لإسهاماتها الفنية على مدار السنوات الماضية، كما اختارت إدارة المهرجان الفنانة ميران عبد الوارث كوجه صاعد، استمرارًا لتقليد بدأته منذ الدورة الأولى لدعم المواهب الشبابية الواعدة.

