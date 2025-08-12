نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

أعلنت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2025. الشعبة العلمية نظام حديث وجاء كالتالي:

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 284

تمريض بور سعيد 284

معهد فني صحى اسيوط 284

حقوق انتساب موجه سوهاج 284

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 283.5

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 283.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 283.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 283

فنى صحي جنوب الوادي 283

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 283

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 282.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 282.5

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 282.5

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 282.5

طب بيطري أسوان 282.5

طب بيطري المنوفية 282

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 282

طب بيطري دمنهور 282

طب بيطري الإسكندرية 282

طب بيطري بنها 281.5

تمريض طنطا 281.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 281.5

طب بيطري القاهرة 281

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 281

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 280.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 280.5

تمريض الزقازيق 280.5

تمريض أسيوط 280

طب بيطري العريش 280

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 279.5

تمريض جنوب الوادي 279.5

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 279.5

تمريض كفر الشيخ 279

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 279

طب بيطري مدينة السادات 279

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 278.5

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 278.5

طب بيطري الوادي الجديد 278.5

طب بيطري بني سويف 278.5

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 278

علوم سوهاج 277.5

معهد فني صحي إسماعيلية 277.5

طب بيطري مطروح 277.5

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 277.5

تمريض بنها 277

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 277

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة 276.5

ألسن كفر الشيخ 276.5

تمريض القاهرة 276.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 276

تمريض أسوان 275.5

تمريض عين شمس 275.5

تمريض المنوفية بشبين الكوم 275.5

تمريض حلوان 275

تمريض المنيا 275

تمريض الإسكندرية 275

تمريض السادات 275

تمريض دمنهور 274.5

حاسبات وذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 274.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 274.5

علوم البترول والتعدين مطروح 274

تمريض مطروح 274

تمريض الوادي الجديد 274

معهد فني صحى اسوان 274

تمريض الفيوم 273.5

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 273.5

حاسبات ومعلومات العريش رياضة 273

تمريض بني سويف 273

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 272.5

معهد فني صحى الزقازيق 272.5

حقوق جنوب الوادي 272.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 272.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 272.5

معهد فني صحى المنصوره 272

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 272

معهد فني صحى بنى سويف 271.5

معهد فني صحى بور سعيد 271.5

معهد فني صحى طنطا 271

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 271

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 270.5

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 270.5

معهد فني صحى الاسكندريه 270.5

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 270

معهد فني صحى بنها 270

معهد فني صحى الوادي الجديد 270

ألسن عين شمس 269.5

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 269.5

معهد فني صحى امبابة 269

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 267.5

ألسن سوهاج 267.5

علوم السادات 267.5

ألسن الفيوم 267

فنون جميلة (عمارة) حلوان 267

ألسن كفر الشيخ رياضة 266.5

علوم كفر الشيخ 266

علوم الزقازيق 265

ألسن الغردقة 265

فنى تمريض كفر الشيخ 265

علوم دمنهور 264.5

ألسن بني سويف 264.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 264

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 264

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية رياضة 264

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 264

ألسن أسوان 263.5

علوم جنوب الوادي 263.5

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 263

ألسن الأقصر 263

ألسن عين شمس رياضة 263

علوم المنصورة 263

علوم أسيوط 262.5

ألسن المنيا 262.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 262

معهد فني صحى رياضه طنطا 262

فني تمريض سوهاج 262

سياسة واقتصاد السويس رياضة 261.5

معهد فني صحى رياضه المنصورة 261.5

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 261.5

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 261.5

علوم الإسكندرية 261

فني تمريض المنصورة 261

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 260.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 260.5

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 260.5

ألسن الفيوم رياضة 260

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 260

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 260

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 260

فني تمريض طنطا 260

حقوق بورسعيد 260

علوم القاهرة 259.5

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 259

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 259

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 259

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 259

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 259

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 259

فنى تمريض الزقازيق 258.5

علوم طنطا 258.5

سياسة واقتصاد السويس 258

علوم بنها 258

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 258

علوم بورسعيد 257.5

علوم العريش 257.5

فني تمريض الزقازيق بفاقوس 257.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 257.5

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 257

ألسن أسوان رياضة 256.5

إعلام القاهرة رياضة 256.5

إعلام القاهرة 256.5

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 256.5

ألسن بني سويف رياضة 256

علوم دمياط 256

سياسة واقتصاد بني سويف 256

فنى تمريض أسيوط 255.5

علوم عين شمس 255.5

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 255

الإعاقة والتأهيل بني سويف 254.5

فنى تمريض جنوب الوادي 254.5

إعلام عين شمس رياضة 254.5

علوم المنيا 254.5

علوم السويس 254

علوم المنوفية بشبين الكوم 254

فنى تمريض بنها 253.5

فنى تمريض الإسكندرية 253.5

فنون جميلة (عمارة) المنيا 253.5

ألسن الغردقة رياضة 253.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 253

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 253

علوم أسوان 252.5

معهد فني صحى رياضه بنها 252.5

علوم بني سويف 252.5

إعلام عين شمس 252.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 252

ألسن الأقصر رياضة 252

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 251

علوم الأقصر 251

علوم الفيوم 251

إعلام المنوفية 250.5

علوم الوادي الجديد 250.5

فنى تمريض أسوان 250.5

علوم الإسكندرية رياضة 250.5

فنى تمريض أورام القاهرة 250.5

علوم حلوان 250.5

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 250

علوم بنات عين شمس 250

فنى تمريض المنيا 250

فنى تمريض القاهرة 250

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة علوم 250

فني تمريض السويس 250

ألسن المنيا رياضة 249.5

حقوق المنيا 249.5

إعلام المنوفية رياضة 249

علوم التغذية حلوان 249

فنون تطبيقية طنطا 248

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 248

ألسن سوهاج رياضة 247.5

فنى تمريض عين شمس 247.5

فنى تمريض الفيوم 247.5

فنى تمريض بني سويف 247

فنى تمريض حلوان 247

فنون تطبيقية بنها 247

إعلام بني سويف 247

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 247

إعلام جنوب الوادي 246.5

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 246.5

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 246

علوم القاهرة رياضة 246

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 246

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 246

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 245.5

تجارة المنصورة 245.5

تجارة الزقازيق 245.5

علوم دمنهور رياضة 245.5

فنون تطبيقية حلوان 244.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 244

حقوق كفرالشيخ 243.5

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين 243.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 243.5

علوم عين شمس رياضة 243

إعلام بني سويف رياضة 243

تجارة كفر الشيخ 243

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 242.5

فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 242.5

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 242.5

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 242

علوم الزقازيق رياضة 241.5

معهد فني صحى رياضه امبابة 241.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 241

تجارة انتساب موجه الزقازيق 240.5

فنى صحي جنوب الوادي رياضة 240.5

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 240.5

علوم الارض بني سويف رياضة 240.5

تربية الزقازيق 240.5

حقوق أسوان 240

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 240

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 239.5

علوم الارض بني سويف 239

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 239

إعلام جنوب الوادي رياضة 238.5

علوم المنصورة رياضة 238.5

تجارة سوهاج 238.5

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 238.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 238

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 238

تجارة دمياط 237.5

علوم بنها رياضة 237

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 236.5

علوم طنطا رياضة 236

دار العلوم القاهرة 236

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 236

تربية المنصورة 236

تجارة طنطا 235.5

علوم كفر الشيخ رياضة 235.5

تجارة انتساب موجه دمياط 235

حقوق دمياط 235

تجارة بنها 235

تجارة الإسكندرية 234.5

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 234.5

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 234.5

تجارة بورسعيد 234

تجارة القاهرة 234

تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبة الطوارئ -تمريض الاطفال وحديثى الولادة) 234

علوم السويس رياضة 233.5

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 233.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 233.5

فنون تطبيقية دمياط 233.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 233.5

زراعة المنصورة 233.5

حقوق انتساب موجه أسوان 233

تجارة عين شمس 233

معهد فني صحى رياضه اسوان 233

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 233

تجارة دمنهور 233

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 233

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 232.5

آثار القاهرة 232.5

علوم السادات رياضة 232.5

زراعة دمنهور 232.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 232.5

علوم بورسعيد رياضة 232

تجارة أسيوط 232

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 232

تجارة انتساب موجه طنطا 232

آثار دمياط 232

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 231.5

علوم دمياط رياضة 231.5

تجارة وإدارة أعمال حلوان 231.5

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 231

علوم حلوان رياضة 231

تجارة انتساب موجه بور سعيد 231

تجارة انتساب موجه بنها 231

تجارة انتساب موجه دمنهور 231

تجارة بني سويف 231

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 231

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 231

تجارة أسوان 230.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 230.5

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 230.5

تجارة جنوب الوادي 230.5

تجارة السويس 230.5

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 230.5

تجارة العريش 230

تجارة انتساب موجه عين شمس 230

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 230

تربية المنوفية بشبين الكوم 229.5

تجارة مدينة السادات 229.5

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 229

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 229

تجارة انتساب موجه السويس 229

آثار عين شمس 229

تجارة انتساب موجه أسوان 229

المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 228.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 228.5

تجارة انتساب موجه أسيوط 228.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 228.5

تربية طنطا 228.5

معهد فني صحى رياضه اسيوط 228.5

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 228

معهد فني صحى رياضه سوهاج 228

تربية بور سعيد 228

زراعة القاهرة 228

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 228

تربية بنها 228

تجارة انتساب موجه العريش 228

تجارة انتساب موجه سوهاج 228

المعهد الكندي العالي للحاسبات - علوم 227.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 227.5

علوم الفيوم رياضة 227.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 227.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 227.5

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 227

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 227

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 227

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 226.5

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 226.5

معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 226.5

علوم بني سويف رياضة 226.5

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 226.5

زراعة الإسكندرية رياضة 226.5

علوم أسوان رياضة 226

فنون جميلة (فنون) حلوان 226

زراعة دمياط 226

تربية كفر الشيخ 226

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 225.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 225.5

علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 225.5

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 225.5

فنون تطبيقية بني سويف 225.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة 225

آداب العريش 225

زراعة الإسكندرية 224.5

زراعة وموارد طبيعية أسوان 224.5

زراعة عين شمس 224

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 223.5

تربية دمنهور 223.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 223

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 222.5

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 222.5

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 222.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 222

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 222

تربية الإسكندرية 222

آثار الفيوم 222

حقوق الزقازيق 221.5

آداب القاهرة 221.5

حقوق الفيوم 221

تربية مدينة السادات 221

تربية السويس 221

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 221

آثار أسوان 221

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 220.5

زراعة القاهرة رياضة 220.5

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 220.5

تربية عين شمس 220.5

زراعة طنطا 220

علوم أسيوط رياضة 220

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 220

زراعة الزقازيق 220

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 220

الحدود الدنيا للشعب العلمية (نظام حديث):

