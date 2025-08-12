نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%
أعلنت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2025. الشعبة العلمية نظام حديث وجاء كالتالي:
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 284
تمريض بور سعيد 284
معهد فني صحى اسيوط 284
حقوق انتساب موجه سوهاج 284
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 283.5
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 283.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 283.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 283
فنى صحي جنوب الوادي 283
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 283
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 282.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 282.5
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 282.5
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 282.5
طب بيطري أسوان 282.5
طب بيطري المنوفية 282
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 282
طب بيطري دمنهور 282
طب بيطري الإسكندرية 282
طب بيطري بنها 281.5
تمريض طنطا 281.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 281.5
طب بيطري القاهرة 281
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 281
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 280.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 280.5
تمريض الزقازيق 280.5
تمريض أسيوط 280
طب بيطري العريش 280
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 279.5
تمريض جنوب الوادي 279.5
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 279.5
تمريض كفر الشيخ 279
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 279
طب بيطري مدينة السادات 279
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 278.5
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 278.5
طب بيطري الوادي الجديد 278.5
طب بيطري بني سويف 278.5
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 278
علوم سوهاج 277.5
معهد فني صحي إسماعيلية 277.5
طب بيطري مطروح 277.5
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 277.5
تمريض بنها 277
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 277
حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة 276.5
ألسن كفر الشيخ 276.5
تمريض القاهرة 276.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 276
تمريض أسوان 275.5
تمريض عين شمس 275.5
تمريض المنوفية بشبين الكوم 275.5
تمريض حلوان 275
تمريض المنيا 275
تمريض الإسكندرية 275
تمريض السادات 275
تمريض دمنهور 274.5
حاسبات وذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 274.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 274.5
علوم البترول والتعدين مطروح 274
تمريض مطروح 274
تمريض الوادي الجديد 274
معهد فني صحى اسوان 274
تمريض الفيوم 273.5
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 273.5
حاسبات ومعلومات العريش رياضة 273
تمريض بني سويف 273
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 272.5
معهد فني صحى الزقازيق 272.5
حقوق جنوب الوادي 272.5
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 272.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 272.5
معهد فني صحى المنصوره 272
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 272
معهد فني صحى بنى سويف 271.5
معهد فني صحى بور سعيد 271.5
معهد فني صحى طنطا 271
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 271
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 270.5
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 270.5
معهد فني صحى الاسكندريه 270.5
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 270
معهد فني صحى بنها 270
معهد فني صحى الوادي الجديد 270
ألسن عين شمس 269.5
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 269.5
معهد فني صحى امبابة 269
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 267.5
ألسن سوهاج 267.5
علوم السادات 267.5
ألسن الفيوم 267
فنون جميلة (عمارة) حلوان 267
ألسن كفر الشيخ رياضة 266.5
علوم كفر الشيخ 266
علوم الزقازيق 265
ألسن الغردقة 265
فنى تمريض كفر الشيخ 265
علوم دمنهور 264.5
ألسن بني سويف 264.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 264
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 264
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية رياضة 264
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 264
ألسن أسوان 263.5
علوم جنوب الوادي 263.5
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 263
ألسن الأقصر 263
ألسن عين شمس رياضة 263
علوم المنصورة 263
علوم أسيوط 262.5
ألسن المنيا 262.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 262
معهد فني صحى رياضه طنطا 262
فني تمريض سوهاج 262
سياسة واقتصاد السويس رياضة 261.5
معهد فني صحى رياضه المنصورة 261.5
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 261.5
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 261.5
علوم الإسكندرية 261
فني تمريض المنصورة 261
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 260.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 260.5
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 260.5
ألسن الفيوم رياضة 260
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 260
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 260
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 260
فني تمريض طنطا 260
حقوق بورسعيد 260
علوم القاهرة 259.5
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 259
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 259
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 259
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 259
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 259
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 259
فنى تمريض الزقازيق 258.5
علوم طنطا 258.5
سياسة واقتصاد السويس 258
علوم بنها 258
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 258
علوم بورسعيد 257.5
علوم العريش 257.5
فني تمريض الزقازيق بفاقوس 257.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 257.5
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 257
ألسن أسوان رياضة 256.5
إعلام القاهرة رياضة 256.5
إعلام القاهرة 256.5
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 256.5
ألسن بني سويف رياضة 256
علوم دمياط 256
سياسة واقتصاد بني سويف 256
فنى تمريض أسيوط 255.5
علوم عين شمس 255.5
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 255
الإعاقة والتأهيل بني سويف 254.5
فنى تمريض جنوب الوادي 254.5
إعلام عين شمس رياضة 254.5
علوم المنيا 254.5
علوم السويس 254
علوم المنوفية بشبين الكوم 254
فنى تمريض بنها 253.5
فنى تمريض الإسكندرية 253.5
فنون جميلة (عمارة) المنيا 253.5
ألسن الغردقة رياضة 253.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 253
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 253
علوم أسوان 252.5
معهد فني صحى رياضه بنها 252.5
علوم بني سويف 252.5
إعلام عين شمس 252.5
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 252
ألسن الأقصر رياضة 252
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 251
علوم الأقصر 251
علوم الفيوم 251
إعلام المنوفية 250.5
علوم الوادي الجديد 250.5
فنى تمريض أسوان 250.5
علوم الإسكندرية رياضة 250.5
فنى تمريض أورام القاهرة 250.5
علوم حلوان 250.5
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 250
علوم بنات عين شمس 250
فنى تمريض المنيا 250
فنى تمريض القاهرة 250
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة علوم 250
فني تمريض السويس 250
ألسن المنيا رياضة 249.5
حقوق المنيا 249.5
إعلام المنوفية رياضة 249
علوم التغذية حلوان 249
فنون تطبيقية طنطا 248
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 248
ألسن سوهاج رياضة 247.5
فنى تمريض عين شمس 247.5
فنى تمريض الفيوم 247.5
فنى تمريض بني سويف 247
فنى تمريض حلوان 247
فنون تطبيقية بنها 247
إعلام بني سويف 247
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 247
إعلام جنوب الوادي 246.5
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 246.5
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 246
علوم القاهرة رياضة 246
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 246
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 246
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 245.5
تجارة المنصورة 245.5
تجارة الزقازيق 245.5
علوم دمنهور رياضة 245.5
فنون تطبيقية حلوان 244.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 244
حقوق كفرالشيخ 243.5
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين 243.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 243.5
علوم عين شمس رياضة 243
إعلام بني سويف رياضة 243
تجارة كفر الشيخ 243
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 242.5
فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 242.5
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 242.5
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 242
علوم الزقازيق رياضة 241.5
معهد فني صحى رياضه امبابة 241.5
تجارة انتساب موجه المنصورة 241
تجارة انتساب موجه الزقازيق 240.5
فنى صحي جنوب الوادي رياضة 240.5
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 240.5
علوم الارض بني سويف رياضة 240.5
تربية الزقازيق 240.5
حقوق أسوان 240
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 240
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 239.5
علوم الارض بني سويف 239
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 239
إعلام جنوب الوادي رياضة 238.5
علوم المنصورة رياضة 238.5
تجارة سوهاج 238.5
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 238.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 238
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 238
تجارة دمياط 237.5
علوم بنها رياضة 237
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 236.5
علوم طنطا رياضة 236
دار العلوم القاهرة 236
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 236
تربية المنصورة 236
تجارة طنطا 235.5
علوم كفر الشيخ رياضة 235.5
تجارة انتساب موجه دمياط 235
حقوق دمياط 235
تجارة بنها 235
تجارة الإسكندرية 234.5
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 234.5
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 234.5
تجارة بورسعيد 234
تجارة القاهرة 234
تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبة الطوارئ -تمريض الاطفال وحديثى الولادة) 234
علوم السويس رياضة 233.5
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 233.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 233.5
فنون تطبيقية دمياط 233.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 233.5
زراعة المنصورة 233.5
حقوق انتساب موجه أسوان 233
تجارة عين شمس 233
معهد فني صحى رياضه اسوان 233
المعهد العالى للهندسة ببلبيس 233
تجارة دمنهور 233
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 233
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 232.5
آثار القاهرة 232.5
علوم السادات رياضة 232.5
زراعة دمنهور 232.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 232.5
علوم بورسعيد رياضة 232
تجارة أسيوط 232
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 232
تجارة انتساب موجه طنطا 232
آثار دمياط 232
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 231.5
علوم دمياط رياضة 231.5
تجارة وإدارة أعمال حلوان 231.5
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 231
علوم حلوان رياضة 231
تجارة انتساب موجه بور سعيد 231
تجارة انتساب موجه بنها 231
تجارة انتساب موجه دمنهور 231
تجارة بني سويف 231
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 231
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 231
تجارة أسوان 230.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 230.5
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 230.5
تجارة جنوب الوادي 230.5
تجارة السويس 230.5
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 230.5
تجارة العريش 230
تجارة انتساب موجه عين شمس 230
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 230
تربية المنوفية بشبين الكوم 229.5
تجارة مدينة السادات 229.5
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 229
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 229
تجارة انتساب موجه السويس 229
آثار عين شمس 229
تجارة انتساب موجه أسوان 229
المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 228.5
تجارة انتساب موجه بني سويف 228.5
تجارة انتساب موجه أسيوط 228.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 228.5
تربية طنطا 228.5
معهد فني صحى رياضه اسيوط 228.5
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 228
معهد فني صحى رياضه سوهاج 228
تربية بور سعيد 228
زراعة القاهرة 228
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 228
تربية بنها 228
تجارة انتساب موجه العريش 228
تجارة انتساب موجه سوهاج 228
المعهد الكندي العالي للحاسبات - علوم 227.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 227.5
علوم الفيوم رياضة 227.5
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 227.5
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 227.5
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 227
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 227
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 227
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 226.5
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 226.5
معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 226.5
علوم بني سويف رياضة 226.5
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 226.5
زراعة الإسكندرية رياضة 226.5
علوم أسوان رياضة 226
فنون جميلة (فنون) حلوان 226
زراعة دمياط 226
تربية كفر الشيخ 226
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 225.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 225.5
علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 225.5
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 225.5
فنون تطبيقية بني سويف 225.5
فنون جميلة (فنون) المنصورة 225
آداب العريش 225
زراعة الإسكندرية 224.5
زراعة وموارد طبيعية أسوان 224.5
زراعة عين شمس 224
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 223.5
تربية دمنهور 223.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 223
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 222.5
المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 222.5
المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 222.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 222
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 222
تربية الإسكندرية 222
آثار الفيوم 222
حقوق الزقازيق 221.5
آداب القاهرة 221.5
حقوق الفيوم 221
تربية مدينة السادات 221
تربية السويس 221
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 221
آثار أسوان 221
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 220.5
زراعة القاهرة رياضة 220.5
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 220.5
تربية عين شمس 220.5
زراعة طنطا 220
علوم أسيوط رياضة 220
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 220
زراعة الزقازيق 220
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 220
الحدود الدنيا للشعب العلمية (نظام حديث):
هندسة بترول وتعدين السويس 305
طب القاهرة 303.5
طب المنصورة 303.5
طب الزقازيق 303
طب الإسكندرية 302.5
طب فاقوس 302.5
طب دمياط 302.5
طب كفر الشيخ 301.5
طب طنطا 301.5
طب عين شمس 301
طب سوهاج 300.5
طب بورسعيد 300.5
طب المنوفية بشبين الكوم 300.5
طب بنها 300.5
طب حلوان 300
طب قناة السويس بالإسماعيلية 300
طب الفيوم 299.5
طب السويس 299.5
طب بني سويف 299
طب جنوب الوادي 299
طب المنيا 298.5
طب الأقصر 298.5
طب العريش 298.5
طب أسيوط 298.5
طب الوادي الجديد 298
طب أسنان المنصورة 298
طب أسوان 298
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5
طب أسنان الزقازيق 297.5
طب أسنان كفر الشيخ 297.5
طب أسنان جنوب الوادي 297.5
طب أسنان طنطا 297
طب أسنان عين شمس 297
صيدلة سوهاج 297
طب أسنان الإسكندرية 297
طب أسنان القاهرة 297
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297
طب أسنان المنيا 297
طب أسنان أسيوط 297
طب أسنان بني سويف 296.5
طب أسنان الفيوم 296.5
طب أسنان المنوفية 296.5
طب أسنان السويس 296.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5
هندسة القاهرة 296
صيدلة جنوب الوادي 296
صيدلة المنصورة 296
هندسة المنصورة 296
صيدلة الزقازيق 295.5
صيدلة أسيوط 295.5
علاج طبيعي جنوب الوادي 295.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 295.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 295
علاج طبيعي قناة السويس 295
علاج طبيعي بورسعيد 295
صيدلة المنيا 295
علاج طبيعي بنها 295
صيدلة طنطا 295
هندسة عين شمس 295
هندسة الزقازيق 295
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295
علاج طبيعي السويس 294.5
صيدلة عين شمس 294.5
صيدلة المنوفية 294.5
صيدلة الإسكندرية 294.5
صيدلة بور سعيد 294.5
صيدلة القاهرة 294.5
صيدلة دمنهور 294.5
علاج طبيعي القاهرة 294.5
صيدلة بني سويف 294.5
علاج طبيعي بني سويف 294.5
صيدلة ج الوادي الجديد 294
صيدلة حلوان 294
صيدلة الفيوم 294
صيدلة مدينة السادات 294
هندسة دمياط 293.5
هندسة جنوب الوادي 293.5
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 293.5
هندسة سوهاج 293
هندسة بور سعيد 293
هندسة طنطا 292.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 292.5
هندسة بنها 292
هندسة كفر الشيخ 292
هندسة بنها بشبرا 291.5
هندسة حلوان 291
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 291
حاسبات وذكاء إصطناعي الغردقة علوم 291
كلية الهندسة جامعة دمنهور 291
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 290.5
هندسة السويس 290.5
هندسة المنوفية بشبين الكوم 290.5
طب بيطري سوهاج 290.5
هندسة الإسكندرية 290.5
هندسة حلوان بالمطرية 290
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 290
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 289.5
هندسة الفيوم 289.5
هندسة أسيوط 289
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 289
هندسة أسوان 288.5
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 288.5
هندسة بني سويف 288.5
طب بيطري المنصورة 288
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 288
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 288
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 288
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم 288
هندسة المنيا 288
طب بيطري جنوب الوادي 288
هندسة الطاقة أسوان 287.5
هندسة الوادي الجديد 287.5
طب بيطري الزقازيق 287.5
طب بيطري أسيوط 287.5
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 287
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 287
طب بيطري كفر الشيخ 286.5
تمريض المنصورة 286.5
حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم 286.5
معهد فني صحى سوهاج 286
حقوق سوهاج 286
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 286
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 286
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 285.5
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 285.5
حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم 285.5
تمريض سوهاج 285.5
طب بيطري المنيا 285.5
طب بيطري عين شمس 285
تمريض دمياط 284.5
حاسبات ومعلومات العريش علوم 284.5
حاسبات ومعلومات السويس علوم 284.5
تخطيط عمراني القاهرة 284
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 284
تمريض بور سعيد 284
معهد فني صحى اسيوط 284
حقوق انتساب موجه سوهاج 284
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 283.5
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 283.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 283.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 283
فنى صحي جنوب الوادي 283
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 283
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 282.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 282.5
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 282.5
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 282.5
طب بيطري أسوان 282.5
طب بيطري المنوفية 282
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 282
طب بيطري دمنهور 282
طب بيطري الإسكندرية 282
طب بيطري بنها 281.5
تمريض طنطا 281.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 281.5
طب بيطري القاهرة 281
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 281
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 280.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 280.5
تمريض الزقازيق 280.5
تمريض أسيوط 280
طب بيطري العريش 280
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 279.5
تمريض جنوب الوادي 279.5
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 279.5
تمريض كفر الشيخ 279
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 279
طب بيطري مدينة السادات 279
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 278.5
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 278.5
طب بيطري الوادي الجديد 278.5
طب بيطري بني سويف 278.5
حاسبات وذكاء إصطناعي بنها رياضة 278
علوم سوهاج 277.5
معهد فني صحى اسماعيليه 277.5
طب بيطري مطروح 277.5
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 277.5
تمريض بنها 277
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 277
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 276.5
ألسن كفر الشيخ 276.5
تمريض القاهرة 276.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 276
تمريض أسوان 275.5
تمريض عين شمس 275.5
تمريض المنوفية بشبين الكوم 275.5
تمريض حلوان 275
تمريض المنيا 275
تمريض الإسكندرية 275
تمريض السادات 275
تمريض دمنهور 274.5
حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة رياضة 274.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 274.5
علوم البترول والتعدين مطروح 274
تمريض مطروح 274
تمريض الوادي الجديد 274
معهد فني صحى اسوان 274
تمريض الفيوم 273.5
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 273.5
حاسبات ومعلومات العريش رياضة 273
تمريض بني سويف 273
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 272.5
معهد فني صحى الزقازيق 272.5
حقوق جنوب الوادي 272.5
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 272.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 272.5
معهد فني صحى المنصوره 272
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 272
معهد فني صحى بنى سويف 271.5
معهد فني صحى بور سعيد 271.5
معهد فني صحى طنطا 271
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 271
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 270.5
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 270.5
معهد فني صحى الاسكندريه 270.5
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 270
معهد فني صحى بنها 270
معهد فني صحى الوادي الجديد 270
ألسن عين شمس 269.5
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 269.5
معهد فني صحى امبابة 269
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 267.5
ألسن سوهاج 267.5
علوم السادات 267.5
ألسن الفيوم 267
فنون جميلة (عمارة) حلوان 267
ألسن كفر الشيخ رياضة 266.5
علوم كفر الشيخ 266
علوم الزقازيق 265
ألسن الغردقة 265
فنى تمريض كفر الشيخ 265
علوم دمنهور 264.5
ألسن بني سويف 264.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 264
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 264
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية رياضة 264
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 264
ألسن أسوان 263.5
علوم جنوب الوادي 263.5
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 263
ألسن الأقصر 263
ألسن عين شمس رياضة 263
علوم المنصورة 263
علوم أسيوط 262.5
ألسن المنيا 262.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 262
معهد فني صحى رياضه طنطا 262
فنى تمريض سوهاج 262
سياسة واقتصاد السويس رياضة 261.5
معهد فني صحى رياضه المنصورة 261.5
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 261.5
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 261.5
علوم الإسكندرية 261
فنى تمريض المنصورة 261
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 260.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 260.5
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 260.5
ألسن الفيوم رياضة 260
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 260
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 260
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 260
فنى تمريض طنطا 260
حقوق بورسعيد 260
علوم القاهرة 259.5
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 259
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 259
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 259
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 259
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 259
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 259
فنى تمريض الزقازيق 258.5
علوم طنطا 258.5
سياسة واقتصاد السويس 258
علوم بنها 258
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 258
علوم بورسعيد 257.5
علوم العريش 257.5
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 257.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 257.5
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 257
ألسن أسوان رياضة 256.5
إعلام القاهرة رياضة 256.5
إعلام القاهرة 256.5
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 256.5
ألسن بني سويف رياضة 256
علوم دمياط 256
سياسة واقتصاد بني سويف 256
فنى تمريض أسيوط 255.5
علوم عين شمس 255.5
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 255
الإعاقة والتأهيل بني سويف 254.5
فنى تمريض جنوب الوادي 254.5
إعلام عين شمس رياضة 254.5
علوم المنيا 254.5
علوم السويس 254
علوم المنوفية بشبين الكوم 254
فنى تمريض بنها 253.5
فنى تمريض الإسكندرية 253.5
فنون جميلة (عمارة) المنيا 253.5
ألسن الغردقة رياضة 253.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 253
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 253
علوم أسوان 252.5
معهد فني صحى رياضه بنها 252.5
علوم بني سويف 252.5
إعلام عين شمس 252.5
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 252
ألسن الأقصر رياضة 252
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 251
علوم الأقصر 251
علوم الفيوم 251
إعلام المنوفية 250.5
علوم الوادي الجديد 250.5
فنى تمريض أسوان 250.5
علوم الإسكندرية رياضة 250.5
فنى تمريض أورام القاهرة 250.5
علوم حلوان 250.5
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 250
علوم بنات عين شمس 250
فنى تمريض المنيا 250
فنى تمريض القاهرة 250
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة علوم 250
فني تمريض السويس 250
ألسن المنيا رياضة 249.5
حقوق المنيا 249.5
إعلام المنوفية رياضة 249
علوم التغذية حلوان 249
فنون تطبيقية طنطا 248
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 248
ألسن سوهاج رياضة 247.5
فنى تمريض عين شمس 247.5
فنى تمريض الفيوم 247.5
فنى تمريض بني سويف 247
فنى تمريض حلوان 247
فنون تطبيقية بنها 247
إعلام بني سويف 247
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 247
إعلام جنوب الوادي 246.5
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 246.5
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 246
علوم القاهرة رياضة 246
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 246
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 246
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 245.5
تجارة المنصورة 245.5
تجارة الزقازيق 245.5
علوم دمنهور رياضة 245.5
فنون تطبيقية حلوان 244.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 244
حقوق كفرالشيخ 243.5
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين 243.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 243.5
علوم عين شمس رياضة 243
إعلام بني سويف رياضة 243
تجارة كفر الشيخ 243
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 242.5
فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 242.5
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 242.5
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 242
علوم الزقازيق رياضة 241.5
معهد فني صحى رياضه امبابة 241.5
تجارة انتساب موجه المنصورة 241
تجارة انتساب موجه الزقازيق 240.5
فنى صحي جنوب الوادي رياضة 240.5
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 240.5
علوم الارض بني سويف رياضة 240.5
تربية الزقازيق 240.5
حقوق أسوان 240
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 240
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 239.5
علوم الارض بني سويف 239
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 239
إعلام جنوب الوادي رياضة 238.5
علوم المنصورة رياضة 238.5
تجارة سوهاج 238.5
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 238.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 238
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 238
تجارة دمياط 237.5
علوم بنها رياضة 237
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 236.5
علوم طنطا رياضة 236
دار العلوم القاهرة 236
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 236
تربية المنصورة 236
تجارة طنطا 235.5
علوم كفر الشيخ رياضة 235.5
تجارة انتساب موجه دمياط 235
حقوق دمياط 235
تجارة بنها 235
تجارة الإسكندرية 234.5
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 234.5
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 234.5
تجارة بورسعيد 234
تجارة القاهرة 234
تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبة الطوارئ -تمريض الاطفال وحديثى الولادة) 234
علوم السويس رياضة 233.5
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 233.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 233.5
فنون تطبيقية دمياط 233.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 233.5
زراعة المنصورة 233.5
حقوق انتساب موجه أسوان 233
تجارة عين شمس 233
معهد فني صحى رياضه اسوان 233
المعهد العالى للهندسة ببلبيس 233
تجارة دمنهور 233
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 233
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 232.5
آثار القاهرة 232.5
علوم السادات رياضة 232.5
زراعة دمنهور 232.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 232.5
علوم بورسعيد رياضة 232
تجارة أسيوط 232
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 232
تجارة انتساب موجه طنطا 232
آثار دمياط 232
