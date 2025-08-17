"بناء الوعي ومواجهة الشائعات" ندوة بمجمع إعلام الفيوم

نظم مجمع إعلام الفيوم، ندوة اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالمجمع بعنوان "بناء الوعي ومواجهة الشائعات وتصحيح المفاهيم" ضمن فعاليات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الإعلام الداخلى 2025/ 2030 لتعزيز جهود القطاع فى مختلف المحاور التنموية والنهوض بالرسالة الإعلامية.

صراعات متلاحقة

وقالت حنان حمدى مدير البرامج بالمجمع، إن المرحلة الراهنة تشهد فيها المنطقة والعالم تطورات وصراعات متلاحقة، ما دفع الدولة لإقامة مشروعات قومية فى كافة المجالات تساعد في دفع عجلة التنمية، وهذا يتطلب بناء الوعى المجتمعى لمحاربة الشائعات ومحاولات هدم الدولة.

النهوض بالرسالة الاعلامية

فيما قال محمد هاشم مدير مجمع إعلام بالفيوم، إن قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات أطلق استراتيجية قومية للنهوض بالرسالة الإعلامية والتواصل مع كافة الفئات لتعزيز الوعى، والحفاظ على وحدة واستقرار الدولة، وهو أمر ضروري فى الفترة الراهنة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن القومى والتصدى الشائعات، وهو دور قطاع الإعلام الداخلي من خلال مراكزه ومجمعاته على مستوى الجمهورية.

تحديات تواجهها الدولة

وتناول الدكتور أحمد حسنى عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، التعريف بحجم التحديات التى تواجه الدولة فى المرحلة الراهنة، ومحاولات التشكيك فى الانجازات القومية، والتشكيك فى المؤسسات والرموز الوطنية، من خلال بث الشائعات، وطالب بضرورة التصدى للتحديات، والبحث عن المعلومة من مصادرها الرسمية، وتحتاج هذه إلى ترابط وتلاحم كل مؤسسات المجتمع.

وأكد أهمية الوعى والمعرفة فى تشكيل الوجدان والسلوك قائلا “إن المعرفة والعلم هم الفيصل فى بناء الأمم الواعدة والقادرة على مواجهة التحديات”.

رأي الدين في الشائعات

أكد الشيخ طلبة عبد النبى المستشار الديني لمحافظة الفيوم، أن قضية الشائعات حاربها الاسلام وحذر منها كما جاء فى قوله سبحانه وتعالى " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا "، لما للشائعات من اثار فى أحداث الفتنة والوقيعة داخل المجتمعات ومن الضرورة التحرى وعدم الانسياق وراء بعض الشائعات المغرضة التى تستهدف وحدة الصف.

وقالت شيماء الجاحد اخصائي اعلام بالمجمع، ان الندوة أوصت بضرورة توحيد الرسالة الإعلامية، والعمل على وجود ضوابط فيما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، والعمل على وجود آلية للرد السريع على الشائعات ومحاربتها قبل انتشارها، من خلال وجود وحدات للرصد بكافة مؤسسات الدولة.

