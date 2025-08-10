مزيكا صيف 2025.. موسم من زمن فات.. نجوم الغناء يخوضون منافسة ساخنة بـ 12 ألبومًا.. والهضبة يحافظ على القمة.. و«رحيم» مفاجأة تامر!.. حكاية «استهبال» أحمد سعد فى ألبومه الجديد!

ربما لم يكن أيٌّ من المتابعين والمهتمين بعالم المزيكا يتوقع أو يتخيل أن يشهد موسم صيف 2025 زخما موسيقيا بهذا الشكل وهذا العدد من الألبومات الغنائية الجديدة لكبار النجوم، فى مصر والوطن العربي. “يوليو المزيكا” يعد عنوانا معبرا عما تشهده الساحة الغنائية خلال يوليو 2025، حيث انتعش المشهد الموسيقى بشكل لم يحدث منذ قرابة الـ 15 عاما، فمنذ بداية الشهر وحتى كتابة هذه السطور تجاوزت عدد الألبومات الجديدة حاجز الـ 12 ألبوما لتقدم للجمهور وجبة فنية رائعة تلبى كافة الأذواق والأهواء الموسيقية.

البداية كانت مع ألبوم المطرب رامى جمال والذى طرحه مطلع الشهر الجاري، وتضمن 15 أغنية مختلفة قدم خلالها رامى موسيقى جديدة مغايرة لألبوماته الماضية، وكان المميز فى الألبوم مشاركة رامى لجمهوره فى بعض الاختيارات ومنها اسم الألبوم ذاته “محسبتهاش” والذى اختاره جمهوره قبل طرح الألبوم.

ميز الألبوم أيضا، بعض الأعمال التى فاجأ رامى بها جمهوره ومنها ديو “قبلت التحدي” مع المطرب حمزة نمرة، وديو “زى الخطاف” مع نوردو، بالإضافة إلى أغانى الدراما التى يعشقها جمهور رامى مع أغنية صيفية رائعة وهى “يا جمالك” والتى جاءت من كلمات أحمد المالكى وألحان رامى جمال وتوزيع وسام عبد المنعم.

الهضبة على القمة

ثانى الألبومات فى شهر يوليو كانت “ابتدينا” للهضبة عمرو دياب والذى طرحه يوم 3 يوليو 2025 ولأول مرة يضم ألبوم عمرو دياب 15 أغنية، بدأها بـ”خطفوني” الديو مع ابنته جنا والتى تصدرت التريند وحققت نسب مشاهدة عالية، وكتبت أيضا رفقة أغنية “ابتدينا” عودة التعاون بين عمرو مصطفى والهضبة بعد غياب استمر لخمس سنوات بسبب الخلافات بين الثنائي. وضم الألبوم أيضا ديو مع عبد الله فى أغنية “يلا” المعبرة عن حالة الصيف، وفى مفاجأة لجميع جمهور المزيكا قدم الهضبة أغنية “بابا” وهى مزيج بين الموسيقى الشرقية والإيقاعات الغربية بكلمات تراثية صعيدية لأول مرة فى تاريخ عمرو دياب.

اعتمد الهضبة فى أغانى ألبومه على الموسيقى اللاتينية واليونانية وكذلك الإيقاعات الإسبانية الرائعة، وللمرة الثانية تعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة نجم كلمات الشعبى والمهرجانات فى أغنية “قفلتى اللعبة”، ليقدم الهضبة شعبى لكن بطريقته الخاصة محافظا على هويته الموسيقية التى يحبها جمهوره.

ضريبة أصالة

وفى نفس اليوم 3 يوليو، أطلقت أصالة ألبومها الجديد “ضريبة البعد” المكون من 10 أغنيات، وكان من اللافت به عملان لأحد أبرز صناع المزيكا الراحلين، وهما الشاعر ناصر الجيل، والملحن محمد عبد المجيد.

أولى الأغنيتين هى “أحبك أكرهك” من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، الذى وافته المنية فى عام 2023، وهى من ألحان محمود الخيامي، وتوزيع محمد مصطفى.

أما الأغنية الثانية من ألحان الراحل محمد عبد المجيد الذى وافته المنية فى عام 2024 الماضي، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وتوزيع هشام البنا.

وفى الألبوم أيضا، طرحت أصالة أغنية مناسبة لأجواء الصيف وهى “العنب الساقع” والتى جاءت من كلمات إسلام الجرينى ألحان وتوزيع جابر جمال.

مفاجأة تامر

لم ينتظر شهر يوليو كثيرا ليحمل لنا الألبوم الجديد للنجم تامر حسنى والذى جاء بعنوان “لينا معاد”، وضم 15 أغنية على رأسها بالتأكيد ديو “الذوق العالي” مع الكينج محمد منير، والتى حظيت بتفاعل كبير سواء على المستوى الجماهيرى أو على مستوى النقاد، وهى من ألحان المبدع الراحل محمد رحيم.

الألبوم شهد أيضا لأول مرة تقديم نجم الجيل أغنية تنتمى لموسيقى الراب وهى “هو ده بقى” مع كريم أسامة والوايلي، كما ميز الألبوم العدد الكبير من الكليبات لأغلب الأغانى التى تم طرحها، وهو مجهود ضخم استحق تامر عليه الإشادة.

الألبوم ضم أيضا بعض الأغانى التى تعتبر “تيمة” أساسية فى ألبومات تامر خلال السنوات الأخيرة ومنها “حفلة تخرج من حياتي”، و”خلينا نشوفكم تاني”، و”الاحتياج وحش”، كما تضمن أيضا عددا من أغانى الدراما ومنها “مستنى ايه” و”هيموت ويرجع”، وبالتأكيد على رأسها “لينا معاد” أغنية الألبوم.

رومانسية رامى صبرى

كذلك وخلال شهر يوليو أيضا، طرح النجم رامى صبرى ألبومه الجديد الذى حمل عنوان “أنا بحبك أنت”، حيث حرص على التنويع من حيث الأغانى ما بين الدراما والرومانسي.

وضم ألبوم رامى صبرى الجديد 10 أغانٍ متنوعة، تعاون خلالها مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ومن الشعراء تعاون مع كل من: تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري، وغيرهم، فيما تعاون مع الملحنين والموزعين مع كل من: مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي، وآخرون.

أحمد سعد «بيستهبل»

وتحت عنوان “بيستهبل” طرح أيضا المطرب أحمد سعد ألبومه الجديد، الذى أقدم على طرحه عبر جزئين قسمها إلى أغانى “الوش الأول” وهى أغنيات “بيستهبل وأخويا ومكسرات وبطة وتاني” كما أعلن أسماء أغانى الوش الثانى وهى “شفتشى واتك اتك وحبيبى ياه ياه واتحسدنا وبلونة”.

وسلك سعد خلاله طريقا مغايرا عن كافة الألبومات حيث يقدم أغانى تحمل موضوعات وأفكارا مختلفة وتتسم بالفكاهة واللون الشعبى الذى اعتاد أحمد سعد تقديمه خلال السنوات الأخيرة.

عودة آمال

وبعد غياب 6 سنوات عن تقديمها ألبومات كبيرة منذ “أصل الإحساس” عام 2019 أطلقت آمال ماهر ألبومها الجديد “حاجة غير” بعدما كانت قد طرحت قبل سنتين مينى ألبوم بعنوان “أنا كويسة” ضم 5 أغنيات فقط.

وتضمن ألبوم “حاجة غير” 10 أغانٍ وهي: “مضمونة، اتراضيت، خبر عاجل، حاجة غير، رقم واحد، ليه سكتوا، يا جبروتك، لو لينا عمر، نسيت اسمي، عقدة حياته”، وكتب منها الشاعر نادر عبد الله 6 أغانى.

وحمل الألبوم تجربة فنية متجددة من حيث الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقى، وضم عددا من الأغانى التى تتنوع فى موضوعاتها وتقدم أنماطًا موسيقية حديثة، واعتمدت آمال ماهر فى هذا الألبوم على التعاون على نخبة من الشعراء والملحنين، ما أضفى تنوعًا وغنى فى الأسلوب والمحتوى.

قرار حمزة نمرة

وأخيرا المطرب حمزة نمرة والذى يقدم لجمهوره خلال صيف 2025 ألبومه الجديد “قرار شخصي” والذى فضل أن يطرح أغانيه بشكل منفصل كل أسبوع مجموعة من الأغانى بدأها بثلاث أغان متنوعة وهى “شمس وهوا” و”عزيز عيني”، و”كله على الله”.

واختار نمرة أغنية “شمس وهوا” ليقدمها على طريقة الفيديو كليب، حيث يظهر خلالها من داخل سيارة تاكسى تتجول فى الشوارع، ممزوجة بحالة موسيقية مبهجة وراقصة مع كلماتها السعيدة فيما تتلاءم مع أجواء الصيف الحماسية.

الألبوم يتضمن 13 أغنية متنوعة، تتنوع موسيقاها لكن على طريقة حمزة نمرة الخاصة الذى يتميز بها، وأكد نمرة ذلك بحديثه عن الألبوم قائلا: “أغانيه تعبر عن نفسى وأفكارى فى مرحلة هامة فى حياتي، وكل أغنية من الألبوم تحمل حالة وقصة وتيمة موسيقية مختلفة عن الأخرى”.

