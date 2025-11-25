الأربعاء 26 نوفمبر 2025
خارج الحدود

تقرير أممي: العدوان الإسرائيلي على غزة محا 7 عقود من التنمية

معدات مصرية تعمل فى قطاع غزة
قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، في منشور لها على منصة إكس، إن تقريرًا جديدًا للأمم المتحدة وجد أن الهجوم الإسرائيلي على غزة، وتدمير الرعاية الصحية والتعليم والبنية الأساسية، وحتى النظام المصرفي- قد محا 69 عامًا من التنمية البشرية، مما يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق.

مقررة الأمم المتحدة تؤكد الإبادة الجماعية في غزة

‏وأضافت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، "هذه ليست حربًا، بل هي إبادة جماعية".

<spancolor:#1D1D1D;

في سياق متصل، أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن وحدته مع الضفة الغربية والقدس الشرقية حق ثابت وغير قابل للتفاوض، وأن كافة الترتيبات خلال الفترة الانتقالية يجب أن تكون منسجمة مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومع وحدة وسلامة أراضيه.

عباس يؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين

وقال عباس في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ألقاها نيابة عنه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن شعبنا يواصل مواجهة آثار حرب الإبادة في قطاع غزة، والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في ظل استمرار الاحتلال وسياساته القائمة على الاستيطان والتوسع والضم، وما يتعرض له شعبنا من إرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، وما ينتج عنها من معاناة إنسانية خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

الجريدة الرسمية
