الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ميناء العريش يستقبل سفينة مساعدات تركية لإغاثة قطاع غزة

السفينة التركية
السفينة التركية
استقبل ميناء العريش البحري اليوم سفينة المساعدات الإنسانية التابعة لـالهلال الأحمر التركي M/V Majd B، في إطار الجهود المشتركة بين تركيا ومصر لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


ميناء العريش يستقبل سفينة مساعدات تركية مخصصة لقطاع غزة 

وحملت السفينة على متنها 808.836 كيلوغراما من المساعدات المخصصة للإغاثة العاجلة، والتي تضمنت مواد غذائية وسلال غذائية جاهزة للتوزيع وبطاطين ووجبات جاهزة وسريعة الاستعمال
 

انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء

أوقاف شمال سيناء تعقد 213 مجلس فقه حول الأقليات غير المسلمة


 

وتأتي هذه الشحنة ضمن سلسلة قوافل الإغاثة التي يتم تسييرها عبر ميناء العريش، حيث يجري التنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر التركي لضمان تسهيل إدخال المساعدات واستمرار تدفق الدعم الإنساني إلى غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان.

الهلال الأحمر التركي الهلال الأحمر المصري الشعب الفلسطيني أوقاف شمال سيناء دعم الشعب الفلسطينى شمال سيناء قطاع غزة ميناء العريش البحري

