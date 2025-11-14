ميناء العريش يستقبل سفينة مساعدات تركية لإغاثة قطاع غزة

18 حجم الخط

استقبل ميناء العريش البحري اليوم سفينة المساعدات الإنسانية التابعة لـالهلال الأحمر التركي M/V Majd B، في إطار الجهود المشتركة بين تركيا ومصر لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



ميناء العريش يستقبل سفينة مساعدات تركية مخصصة لقطاع غزة

وحملت السفينة على متنها 808.836 كيلوغراما من المساعدات المخصصة للإغاثة العاجلة، والتي تضمنت مواد غذائية وسلال غذائية جاهزة للتوزيع وبطاطين ووجبات جاهزة وسريعة الاستعمال







وتأتي هذه الشحنة ضمن سلسلة قوافل الإغاثة التي يتم تسييرها عبر ميناء العريش، حيث يجري التنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر التركي لضمان تسهيل إدخال المساعدات واستمرار تدفق الدعم الإنساني إلى غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان.

