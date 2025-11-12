الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحكومة الفلسطينية: الكهرباء المتاحة في قطاع غزة لا تتجاوز 5% من حجم الطلب

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو
18 حجم الخط

قالت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إن الكهرباء المتاحة في قطاع غزة لا تتجاوز 5% من حجم الطلب.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 69,185 شهيدا 170,698 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

وفي السياق ذاته قالت منظمة “أطباء بلا حدود”: إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب "الخط الأصفر"، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات.

وأوضحت منسقة الطوارئ في المنظمة كارولين سيجوين، في بيان اليوم الأربعاء، نشرته وسائل إعلام محلية أن الكثير من الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم بالعودة لتفقد منازلهم، بينما تقع مستشفيات رئيسية ضمن مناطق يسيطر عليها الجيش، ما يعقّد الوصول إلى الرعاية الطبية.

 

عرقلة إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية

وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعرقل إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية، ومستلزمات الإيواء والنظافة، مؤكدة أن المعاناة الحالية "يمكن تجنبها تمامًا".

وأشارت إلى أن آلاف المهجرين يعيشون في خيام تفتقر للماء والكهرباء، وسط تكدّس للنفايات وتفشٍ للأمراض الجلدية والتنفسية والهضمية، مع اقتراب فصل الشتاء.

وطالبت منظمة "أطباء بلا حدود" بالسماح الفوري بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة غزة الحكومة الفلسطينية وزارة الصحة في غزة العدوان الإسرائيلي ضحايا العدوان الإسرائيلي الفلسطينيين سلطات الإحتلال

مواد متعلقة

سنغافورة تتبرع بأطراف صناعية للفلسطينيين مبتوري الأطراف فى قطاع غزة

صحة غزة: 69,185 شهيدا 170,698 مصابا حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023

الأونروا: لم تدخل أي مساعدات إلى غزة عبر معبر زيكيم حتى الآن

قافلة زاد العزة الـ 71، الهلال الأحمر يرسل 8 آلاف طن مساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

انسحاب مرشح بالبحيرة من جولة الإعادة بانتخابات النواب

زلزال يضرب غرب قبرص بقوة 5.3 ريختر يشعر به عدد من المحافظات في مصر

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

تغريم الزمالك وبيزيرا وتجاهل زيزو، اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

بعد خروجه في بث مباشر، مرشح المنتزه ينفي القبض عليه ويؤكد: موجود في عملي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح رحمة الله على عباده في فرض كفارة اليمين

تفسير رؤية الكمثرى في المنام وعلاقتها بالبركة فى المال وكثرة الرزق

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

المزيد
الجريدة الرسمية
ads