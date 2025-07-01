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خارج الحدود

مقررة أممية: ما يجري في غزة ليس فقط إبادة جماعية بل مشروع ربحي لكيانات الفصل العنصري

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة لـ الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: إن ما يجري في قطاع غزة ليس فقط إبادة جماعية، بل هو أيضًا "مشروع ربحي" لكيانات تجارية مرتبطة بمنظومة الفصل العنصري الإسرائيلي".

استغلال اقتصادي لدمار غزة

وخلال تصريحات أدلت بها اليوم الثلاثاء، أكدت ألبانيزي أن هناك شركات ومؤسسات تجارية تستفيد ماليًا من استمرار العدوان على القطاع، مشيرة إلى أن "الإبادة الجماعية في غزة تُستغل لتحقيق أرباح ضخمة من خلال عقود الإعمار، والصفقات الأمنية، والتكنولوجيا العسكرية التي تُجرّب فعليًا على الأرض."

الفصل العنصري ليس فقط سياسة.. بل اقتصاد أيضًا

وأضافت أن البنية التحتية للاحتلال لا تقتصر على الجيش والمستوطنين، بل تشمل شبكة من المستثمرين والشركات المتورطة في نظام الفصل العنصري، مما يجعل من الصعب الفصل بين السياسة والمال في ما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني.

دعوة للمحاسبة ووقف الدعم الدولي

ألبانيزي دعت إلى فتح تحقيق دولي شامل في العلاقة بين الشركات التجارية والدول الداعمة للاحتلال، محذّرة من أن "استمرار الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من الانتهاكات". كما طالبت الدول بضرورة إعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل.

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غزة الفصل العنصري الإسرائيلي الأمم المتحدة حقوق الإنسان إسرائيل فرانشيسكا ألبانيزي

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