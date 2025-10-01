الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فرانشيسكا ألبانيز: اعتراض أسطول الصمود اعتداء على سيادة الدول المنتمي لها المشاركون

فرانشيسكا ألبانيز،فيتو
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، إن اعتراض أسطول الصمود سيكون عملا غير قانوني لأنه سيتم في المياه الدولية، وسيعتبر اعتداء على سيادة الدول التي ينتمي إليها المشاركون في الأسطول.

ومن جانبها، أعربت الحكومة الأسترالية عن شعورها بقلق بالغ بشأن سلامة مواطنيها المشاركين في أسطول الصمود الذي يسعى لإيصال مساعدات إلى غزة.

وتابعت: “نشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المزعومة بطائرات مسيرة على أسطول الصمود العالمي”.

وأوضحت الحكومة الأسترالية: “قدمنا احتجاجات لإسرائيل بشأن مخاوف من اعتقال الأستراليين المشاركين في أسطول الصمود”.

وقبل وقت سابق من اليوم قال أسطول الصمود العالمي، الذي يسعى إلى إيصال مساعدات إلى غزة: “إن نحو 20 طائرة مسيرة تحلق فوق سفن الأسطول المتوجه إلى شواطئ قطاع غزة المُدمر”.

وأكد الأسطول، الذي يضم حوالي 50 سفينة تحمل أكثر من 500 ناشط مؤيد للفلسطينيين من 40 دولة، أن سفنه دخلت حاليًّا "المنطقة عالية المخاطر، التي تعرضت فيها أساطيل سابقة للهجوم".

ومن المتوقع وصول أسطول الصمود المؤيد للفلسطينيين إلى قطاع غزة خلال الـ24 ساعة المقبلة، بعد أن وصلت السفن الأولى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية شمال الإسكندرية في مصر.

أسطول الصمود العالمي أسطول الصمود الأراضي الفلسطينية الحكومة الاسترالية المقررة الخاصة للأمم المتحدة إسرائيل ألبانيزي

