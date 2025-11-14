بيان أمريكي عربي إسلامي بشأن قطاع غزة

الجمعة 14 نوفمبر 2025
أيد بيان أمريكي عربي إسلامي مساء اليوم الجمعة، قرار مجلس الأمن الدولي قيد النظر بشأن غزة الذي صاغته واشنطن بتشاور مع الأعضاء والشركاء.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف البيان الأمريكي العربي الإسلامي: "نأمل بدء العملية التي تمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

بدورها، قالت منظمة “أطباء بلا حدود”: إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب "الخط الأصفر"، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات.

وأوضحت منسقة الطوارئ في المنظمة كارولين سيجوين، في بيان الأربعاء، نشرته وسائل إعلام محلية أن الكثير من الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم بالعودة لتفقد منازلهم، بينما تقع مستشفيات رئيسية ضمن مناطق يسيطر عليها الجيش، ما يعقّد الوصول إلى الرعاية الطبية.

 

عرقلة إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية

وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعرقل إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية، ومستلزمات الإيواء والنظافة، مؤكدة أن المعاناة الحالية "يمكن تجنبها تمامًا".

وأشارت إلى أن آلاف المهجرين يعيشون في خيام تفتقر للماء والكهرباء، وسط تكدّس للنفايات وتفشٍ للأمراض الجلدية والتنفسية والهضمية، مع اقتراب فصل الشتاء.

وطالبت منظمة "أطباء بلا حدود" بالسماح الفوري بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

