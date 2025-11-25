القاهرة تستضيف اجتماعًا للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

18 حجم الخط

استضافت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعًا رفيع المستوى للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة أطراف إقليمية ودولية بارزة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

مشاركة رفيعة المستوى في قلب المشهد بحضور رئيس المخابرات

وشارك في الاجتماع رئيس المخابرات العامة المصرية، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، ورئيس المخابرات التركية، وذلك في إطار تنسيق إقليمي مكثف، وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

دعم تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بحث المشاركون سبل تكثيف الجهود المشتركة لضمان إنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يشمل الترتيبات الميدانية والإنسانية، وآليات مراقبة التنفيذ على الأرض.

تعزيز التنسيق مع مركز CMCC لوصول المساعدات الإنسانية لغزة

شهد الاجتماع توافقًا بين الأطراف المشاركة على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC)، بهدف ضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتسهيل العمل الميداني في قطاع غزة.

معالجة العقبات واحتواء الخروقات بشأن اتفاق غزة

ناقش الاجتماع آليات تذليل العقبات واحتواء أي خروقات محتملة، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة المناخ الملائم لاستمرار الجهود السياسية والإنسانية.

