الاستحمام بالماء البارد ينشط الدورة الدموية ويحسن المزاج

على الرغم من أن فكرة التعرض لتيار من الماء البارد قد تبدو غير محببة للوهلة الأولى، إلا أن بعض الأطباء يوصون بالاستحمام البارد، حيث يؤكد العديد منهم على الفوائد الصحية الكبيرة للمزاج والعقل والجسم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، حتى وإن لم تصل إلى قوة تأثير الغطس البارد.

لماذا يُعد الاستحمام بالماء البارد مفيدًا؟

يمكن إن يساهم الاستحمام بالماء البارد في تنشيط الدورة الدموية وتعزيز التركيز وتحسين الحالة المزاجية. كما أنه يمثل طريقة أسهل لتجربة بعض فوائد العلاج بالتبريد.

وينصح الأطباء بتبني هذه العادة بشكل تدريجي لتجنب الصدمة، فيمكن البدء بخفض درجة حرارة الماء تدريجيًا على مدار عدة أيام، بدءًا بالماء الدافئ ثم الانتقال تدريجيًا إلى الماء البارد خلال الدقائق الأخيرة من الاستحمام.

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية للاستحمام بالماء البارد، يمكن اتباع الإرشادات العامة للغطس البارد، والتي تبدأ بخمس دقائق وتزيد تدريجيًا لتصل إلى عشر دقائق كحد أقصى. وعلى الرغم من عدم وجود وقت مثالي للاستحمام البارد، إلا أن القيام بذلك في الصباح قد يكون له تأثير إيجابي في المساعدة على الاستيقاظ.

فوائد الاستحمام بماء بارد

تشير الأبحاث إلى أن الاستحمام بالماء البارد ليس حلًا سحريًا، ولكنه قد يقدم دعمًا للجسم بطرق متعددة، من بينها:

تحسين الدورة الدموية: حيث يحفز الماء البارد الجهاز الدوري، مما يدفع الجسم لإرسال الدم إلى الأعضاء الحيوية، وبالتالي تحسين تدفق الدم بشكل عام. وهذا يعزز وصول الأكسجين إلى أنحاء الجسم، مما قد يساهم في سرعة التعافي من التمارين الرياضية وقد يكون له تأثير إيجابي على حالات مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

تحسين مظهر البشرة: يعتقد أن زيادة تدفق الدم الناتج عن الاستحمام بالماء البارد يغذي البشرة ويساعد في التخلص من السموم، مما يحسن من صحتها ونضارتها. كما قد يساهم الماء البارد في تضييق المسام مؤقتًا، مما يقلل من فرص انسدادها وظهور حب الشباب.

زيادة التركيز وصفاء الذهن: لا يقتصر تأثير الماء البارد على تنبيه الجسم فحسب، بل يمتد ليشمل العقل. فالصدمة الأولية للبرودة قد تحفز موجة من اليقظة الذهنية وتعزز التركيز. وتشير بعض الأبحاث إلى أن التعرض للماء البارد يرتبط بالشعور بمزيد من النشاط والانتباه.

المساعدة في التعافي من التمارين الرياضية: على الرغم من أنه ليس بديلًا لحمام الثلج، إلا أن الاستحمام بالماء البارد قد يساهم في تخفيف آلام العضلات بعد التمرين. ويشير الدكتور بابيوتش إلى أن بعض الرياضيين يستخدمون التبريد بعد ممارسة الرياضة للمساعدة في التعافي.

تعزيز جهاز المناعة: يرى المؤيدون أن الاستحمام بالماء البارد قد يدرب جهاز المناعة من خلال تنشيط استجابات الإجهاد التي تجعل الجسم أكثر مقاومة للأمراض. وقد وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن الأشخاص الذين استحموا بماء بارد تغيبوا عن العمل بشكل أقل.

تهدئة الألم الموضعي: على غرار استخدام كمادات الثلج، يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء البارد في تخفيف الألم، مثل الصداع وآلام العضلات ولدغات الحشرات، وإن كان ليس بديلًا عن مسكنات الألم، إلا أنه قد يوفر راحة مؤقتة.

تعزيز عملية الأيض: يبذل الجسم جهدًا أكبر للحفاظ على درجة حرارته في الماء البارد، مما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في حرق السعرات الحرارية، وهو ما قد يدعم أهداف اللياقة البدنية بشكل طفيف. ومع ذلك، يؤكد الدكتور بابيوتش أن الاستحمام البارد ليس وسيلة أساسية لفقدان الوزن.

مخاطر محتملة للاستحمام بالماء البارد

يحذر الخبرراء من أن الاستحمام بالماء البارد ليس مناسبًا للجميع. فبالرغم من أنه آمن بشكل عام للأشخاص الأصحاء، إلا أن بعض الحالات الصحية قد تجعله محفوفًا بالمخاطر. ويُنصح بتجنب الاستحمام بالماء البارد في الحالات التالية:

المعاناة من أمراض القلب أو أي مشاكل قلبية أخرى: حيث يمكن أن يؤدي التعرض المفاجئ للبرد إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما قد يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب.

ظهور أعراض صدمة البرد: والتي تشمل التوتر الشديد أو الخوف، واللهاث، وصعوبة التنفس، وتسارع ضربات القلب، أو الدوخة. وفي هذه الحالة، يجب إنهاء الاستحمام والتدفئة فورًا.

الشعور بالإرهاق أو الدوار: نظرًا لسهولة التحكم في درجة حرارة الماء والخروج من الحمام عند الحاجة.

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