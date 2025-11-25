الأربعاء 26 نوفمبر 2025
رياضة

عمر مرموش يقود مانشستر سيتي أمام ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري.

وعاد النجم المصري عمر مرموش للتشكيل الأساسي لمان سيتي في مباراة اليوم باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مانشستر سيتي أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، ريان آيت نوري.

خط الوس: نيكو جونزاليس، تيجاني ريندرز، أوسكار بوب، سافينو.

خط الهجوم: عمر مرموش.

الصورة

ويمتلك مانشستر سيتي 10 نقاط، حيث يحتل المركز الرابع في جدول البطولة في الوقت الحالي، بينما يمتلك باير ليفركوزن 5 نقاط ويتواجد في المركز الحادي والعشرين.

ويأمل مانشستر سيتي أن يواصل سلسلة اللا هزيمة في دوري أبطال أوروبا ذلك الموسم، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، حيث يستهدف تحقيق الفوز اليوم للاقتراب من التأهل المباشر.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

الجريدة الرسمية