محافظات

رغم الظروف الصحية، ناخبان يخرجان من غرفة الغسيل الكلوي إلى صناديق الاقتراع (صور)

شهدت محافظة الشرقية اليوم موقفين إنسانيين لافِتَين، يعكسان حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات البرلمانية رغم الظروف الصحية الصعبة.

إقبال متوسط على لجنة مدرسة الزقازيق في الشرقية بانتخابات النواب 2025 (صور)

انتخاب مجلس النواب 

الحالة الأولى كانت في قرية الأخيوة بمركز الحسينية، حيث تم نقل سيدة مريضة على متن سيارة إسعاف مباشرة من جلسة غسيل كلوي إلى لجنة الاقتراع، لتتمكن من الإدلاء بصوتها دون تأخير.

نقل مريض آخر يخضع لغسيل الكلى إلى لجنة انتخابية مخصصة 

أما الحالة الثانية، فكانت في مدينة العاشر من رمضان، حيث تم نقل مريض آخر يخضع لغسيل الكلى إلى لجنة انتخابية مخصصة، لضمان مشاركته في سير العملية الانتخابية.

وتعكس هذه المبادرات حرص الجهات المعنية على تسهيل عملية التصويت لذوي الاحتياجات الصحية، مؤكدة أن المرض ليس عائقًا أمام ممارسة الحقوق الدستورية ومشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية.

<spancolor:hsl(0,0%,0%);

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

<spancolor:hsl(0,0%,0%);

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحًا، وقائمة بعدد 102 مرشحًا.

<spancolor:hsl(0,75%,60%);

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

الجريدة الرسمية