الحكومة الإسرائيلية تعلن عن تسلمها جثة أحد أسراها

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، عن تسلم جثة أحد المختطفين من الصليب الأحمر ، مشيرة إلى أنه سيتم نقل الجثة إلى معهد الطب العدلي لتشخيصها.

سرايا القدس تسلم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر في دير البلح

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- سلمت جثة أسير إسرائيلي لفريق من الصليب الأحمر في دير البلح وسط قطاع غزة، مضيفا أن طواقم الصليب الأحمر وصلت إلى معبر كيسوفيم لتسليم الجثة للجيش الإسرائيلي.

جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأوشكت فصائل المقاومة على تسليم جميع جثامين أسرى الاحتلال، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وعلى الرغم من إلتزام المقاومة باتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك الاتفاق واستهداف مناطق في القطاع مما خلف عشرات الضحايا.

