ظهور استثنائي لمريضة غسيل كلوي داخل لجنة انتخابية بالشرقية (صور)

شهدت محافظة الشرقية اليوم مشهدًا إنسانيًا لافتًا، لكنه أثار في الوقت نفسه حالة من الجدل داخل لجنة انتخابية بقرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية، بعدما وصلت سيدة مريضة بحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على متن سيارة إسعاف عقب انتهائها مباشرة من جلسة غسيل كلوي، مُصرّة على الإدلاء بصوتها وممارسة حقها الدستوري.

شهود عيان: بدت في حالة صحية غير مستقرة

وبحسب شهود عيان، فإن السيدة، التي بدت في حالة صحية غير مستقرة، طلبت من ذويها نقلها إلى اللجنة الانتخابية فور خروجها من وحدة الغسيل الكلوي

طاقم الإسعاف ساعد في إدخالها إلى مقر اللجنة، حيث استقبلها مسؤولو العملية الانتخابية ووفّروا لها التسهيلات اللازمة للإدلاء بصوتها وسط حالة من التعاطف والاهتمام من جانب بعض الناخبين.

رسالة قوية بأهمية المشاركة الانتخابية

انتخابات مجلس النواب، غير أن المشهد لم يمر دون نقاش، إذ رأى مؤيدون أن ما قامت به السيدة يُجسّد قمة الإحساس بالمسؤولية الوطنية، ورسالة قوية بأهمية المشاركة الانتخابية، فيما اعتبر آخرون أن ما حدث يحمل جانبًا من المبالغة وربما استغلالًا إنسانيًا، مشيرين إلى أن الحالة الصحية للمريضة كان من الممكن أن تمنعها حفاظًا على سلامتها، وأن المشاركة لا يجب أن تصل إلى حد التضحية بالصحة.

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

و فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

