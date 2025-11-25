الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ظهور استثنائي لمريضة غسيل كلوي داخل لجنة انتخابية بالشرقية (صور)

مشهد إنساني أم استغلال
مشهد إنساني أم استغلال انتخابي،فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية اليوم مشهدًا إنسانيًا لافتًا، لكنه أثار في الوقت نفسه حالة من الجدل داخل لجنة انتخابية بقرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية، بعدما وصلت سيدة مريضة بحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على متن سيارة إسعاف عقب انتهائها مباشرة من جلسة غسيل كلوي، مُصرّة على الإدلاء بصوتها وممارسة حقها الدستوري.

إقبال متوسط على لجنة مدرسة الزقازيق في الشرقية بانتخابات النواب 2025 (صور)

شهود عيان: بدت في حالة صحية غير مستقرة

وبحسب شهود عيان، فإن السيدة، التي بدت في حالة صحية غير مستقرة، طلبت من ذويها نقلها إلى اللجنة الانتخابية فور خروجها من وحدة الغسيل الكلوي

طاقم الإسعاف ساعد في إدخالها إلى مقر اللجنة، حيث استقبلها مسؤولو العملية الانتخابية ووفّروا لها التسهيلات اللازمة للإدلاء بصوتها وسط حالة من التعاطف والاهتمام من جانب بعض الناخبين.

مشهد إنساني أم استغلال انتخابي؟ سيدة مريضة تُصوّت من سيارة إسعاف بالشرقية،فيتو
مشهد إنساني أم استغلال انتخابي؟ سيدة مريضة تُصوّت من سيارة إسعاف بالشرقية،فيتو

رسالة قوية بأهمية المشاركة الانتخابية

انتخابات مجلس النواب، غير أن المشهد لم يمر دون نقاش، إذ رأى مؤيدون أن ما قامت به السيدة يُجسّد قمة الإحساس بالمسؤولية الوطنية، ورسالة قوية بأهمية المشاركة الانتخابية، فيما اعتبر آخرون أن ما حدث يحمل جانبًا من المبالغة وربما استغلالًا إنسانيًا، مشيرين إلى أن الحالة الصحية للمريضة كان من الممكن أن تمنعها حفاظًا على سلامتها، وأن المشاركة لا يجب أن تصل إلى حد التضحية بالصحة.

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

و فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في  في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

<span style=
مشهد إنساني أم استغلال انتخابي؟ سيدة مريضة تُصوّت من سيارة إسعاف بالشرقية،فيتو

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية  استقبال الناخبين في  انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025،  داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

<span style=
مشهد إنساني أم استغلال انتخابي؟ سيدة مريضة تُصوّت من سيارة إسعاف بالشرقية،فيتو

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب بالشرقية لجان الاقتراع محافظة الشرقية أخبار الهيئة الوطنية للانتخابات اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

محاولات من أشرف زكي وعدد من الفنانين لإنهاء الأزمة بين مجدي كامل وخفاجة

السيسي: عازمون على استضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة

ليفربول يختتم تدريباته لمواجهة إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا (صور)

تراجع أسعار السلع العالمية أبرزها اللحوم والبن والكاكاو والدواجن

السيسي يستقبل الوزير الأول للجزائر ويشيد بتطور علاقات البلدين

رئيس وزراء بريطانيا: نخوض نقاشات مكثفة بشأن الأصول الروسية المجمدة

7 مشاهد في جلسة محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير، اللاعب: مفيش ورقة تثبت جريمتي وبعثت فلوس علشان إثبات القيد.. والقاضي يقرر تأجيل الجلسة واستمرار حبس اللاعب (فيديو وصور)

محافظة الإسكندرية تطلق حزمة إجراءات مخفضة لاستخراج تراخيص المحال

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

الائتلاف المصري: تزايد حركة نقل الناخبين إلى محيط اللجان في المناطق الريفية

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

مجلس الذهب العالمي: توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار لهذا السبب

نداء الكنانة 1، قصة بيان ضد مصر استعان به ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية