ألمانيا ترى إمكانية إقامة دولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، يرى أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية قد يشكلون كيانا واحدا يعد أساسا لدولة فلسطينية مستقبلية.

وزير الخارجية الألماني: غزة والضفة والقدس الشرقية قد يشكلون كيانا واحدا

وقال يوهان فاديفول، خلال تصريح أدلى به خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في برلين: "من الواضح بالنسبة لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل معًا وحدة هي الأساس لدولة فلسطينية مستقبلية".

ألمانيا تدعو لمفاوضات حل الدولتين

وشدد وزير الخارجية الألماني، على أن الحكومة الألمانية لا تزال تسعى لتحقيق هذه الغاية، لكن عبر التفاوض كوسيلةٍ أساسية.

يذكر أن فاديفول دعا إلى "البدء فورًا بمفاوضات جادة حول حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدا أن "إقامة دولة فلسطينية هي هدفنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.