الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ألمانيا ترى إمكانية إقامة دولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية

وزير الخارجية الألماني،
وزير الخارجية الألماني، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، يرى أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية قد يشكلون كيانا واحدا يعد أساسا لدولة فلسطينية مستقبلية.

وزير الخارجية الألماني: غزة والضفة والقدس الشرقية قد يشكلون كيانا واحدا 

وقال يوهان فاديفول، خلال  تصريح أدلى به خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في برلين: "من الواضح بالنسبة لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل معًا وحدة هي الأساس لدولة فلسطينية مستقبلية".

ألمانيا تدعو لمفاوضات حل الدولتين 

وشدد وزير الخارجية الألماني، على أن الحكومة الألمانية لا تزال تسعى لتحقيق هذه الغاية، لكن عبر التفاوض كوسيلةٍ أساسية.

يذكر أن فاديفول دعا إلى "البدء فورًا بمفاوضات جادة حول حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدا أن "إقامة دولة فلسطينية هي هدفنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألمانيا الضفة الغربية غزة القدس إسرائيل فلسطين

مواد متعلقة

منظمة الصوت اليهودي: إسرائيل انتهكت الهدنة في غزة 500 مرة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين شمال الضفة الغربية ورام الله

مستوطنون يهاجمون مزارعين شمالي مدينة القدس

على طريقة استسلام ألمانيا، تفاصيل أبرز بنود الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

الائتلاف المصري: تزايد حركة نقل الناخبين إلى محيط اللجان في المناطق الريفية

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

مجلس الذهب العالمي: توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار لهذا السبب

نداء الكنانة 1، قصة بيان ضد مصر استعان به ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads