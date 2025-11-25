الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
مطران بورسعيد: الكنيسة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين (فيديو)

الأنبا تادرس مطران
الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها، فيتو
قال الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها إن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وعلى الحياد من الجميع، وتدعو الله أن يولي من يصلح لخدمة الشعب

 الكنيسة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، فيتو 

وحث مطران بورسعيد جميع المواطنين بالباسلة على النزول والمشاركة في التصويت في انتخابات النواب، موجها كلامه للمواطنين " انزل وشارك وقول رأيك بصراحة، واختار من يمثلك للتعبير عن رأيك ويكون هدفه الأول خدمة الشعب"

وتابع مطران بورسعيد:" النزول والمشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة للجميع بأننا جميعا نقف خلف مصر وداعمين للوطن"


جدير بالذكر أنه قد أدلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب ظهر أمس في لجنة مدرسة أم المؤمنين الكائنة بشارع اوجينا ببورسعيد، وذلك بحضور وفد كنسي من كهنة وشعب مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة رافعين أعلام مصر عاليا في مشهد وطني يؤكد على الانتماء وحب الوطن.

