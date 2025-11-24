مطران بورسعيد يدلي بصوته في لجنة أم المؤمنين (صور)

18 حجم الخط

أدلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب 2025 منذ قليل في لجنة مدرسة أم المؤمنين الكائنة بشارع أوجينا ببورسعيد، وذلك بحضور وفد كنسي من كهنة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة رافعين أعلام مصر في مشهد وطني يؤكد على الانتماء وحب الوطن.

مطران بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات

مطران بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات، فيتو

وقال الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها عقب الإدلاء بصوته: "مصر تمر بمرحلة هامة، ويتوجب علينا جميعا القيام بواجبنا الوطني بالمشاركة في الانتخابات وأن نضع المشاركة نصب أعيننا باعتبارها مسئولية تجاه وطننا لا ينبغي أن نتخلى عنها".

مطران بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات، فيتو

مطران بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات

وتابع مطران بورسعيد موجها حديثه لكل مواطن مصري: "خليك إيجابى وانزل وشارك، أيا كان المرشح الذي ترغب في التصويت له، انزل وشارك وادلي بصوتك في الانتخابات واختار من يمثلك لتأتي الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين عبر صناديق الاقتراع، ومعبرة عن مكانة الدولة المصرية أمام العالم كله".

كما أكد مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بعد الإدلاء بصوته الانتخابي أن مصر بوجه عام وبورسعيد بوجه خاص تضرب الآن مثالا في الوطنية والوعي بنزول جميع طوائف الشعب للمشاركه الإيجابية في انتخابات النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.