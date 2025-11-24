الإثنين 24 نوفمبر 2025
مطران بورسعيد يدلي بصوته في لجنة أم المؤمنين (صور)

مطران بورسعيد يدلي
مطران بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات، فيتو
أدلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب 2025 منذ قليل في لجنة مدرسة أم المؤمنين الكائنة بشارع أوجينا ببورسعيد، وذلك بحضور وفد كنسي من كهنة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة رافعين أعلام مصر  في مشهد وطني يؤكد على الانتماء وحب الوطن.

وقال الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها عقب الإدلاء بصوته: "مصر تمر بمرحلة هامة، ويتوجب علينا جميعا القيام بواجبنا الوطني بالمشاركة في الانتخابات وأن نضع المشاركة نصب أعيننا باعتبارها مسئولية تجاه وطننا لا ينبغي أن نتخلى عنها".

 

وتابع مطران بورسعيد  موجها حديثه لكل مواطن مصري: "خليك إيجابى وانزل وشارك، أيا كان المرشح الذي ترغب في التصويت له، انزل وشارك وادلي بصوتك في الانتخابات واختار من يمثلك لتأتي الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين عبر صناديق الاقتراع، ومعبرة عن مكانة الدولة المصرية أمام العالم كله".

كما أكد مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بعد الإدلاء بصوته الانتخابي أن مصر بوجه عام وبورسعيد بوجه خاص تضرب الآن مثالا في الوطنية والوعي بنزول جميع طوائف الشعب للمشاركه الإيجابية في انتخابات النواب.

انتخابات مجلس النواب مطرانية الأقباط الأرثوذكس مطران محافظة بورسعيد مطران بورسعيد

