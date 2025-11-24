الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المتحدث الإعلامي ومسئول العلاقات العامة لمطرانية الأرثوذكس ببورسعيد يدليان بصوتهما الانتخابي (صور)

القس أرميا فهمي والقس
القس أرميا فهمي والقس بيمن صابر يدليان بأصواتهما الانتخابية
18 حجم الخط

أدلى كلا من القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد والقس بيمن صابر  مسؤول العلاقات العامة بالمطرانية بصوتهما الانتخابي بانتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة أم المؤمنين بحي الشرق منذ قليل.

المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية ببورسعيد والعلاقات العامة يدليان بأصواتهم الانتخابية، فيتو 
المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية ببورسعيد والعلاقات العامة يدليان بأصواتهم الانتخابية، فيتو 

كهنة بورسعيد يدلون بأصواتهم الانتخابية بانتخابات النواب، فيتو 

ومن جانبه أثنى القس أرميا فهمي على الإقبال من الشباب وكبار السن على حد السواء للمشاركة في الاستحقاق الوطني، داعيا الله أن يحفظ مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو 
المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو 

وأكد المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأن مصر تعيش مارثون انتخابي تجلت فيه الوطنية، وظهر المشهد أمام العالم فى أبهى صورة، وقد أكد المشهد اليوم بأننا جميعنا خلف الوطن.

المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، فيتو 
المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، فيتو 

وعلى جانب متصل أكد القس بيمن صابر مسؤول العلاقات العامة باسم مطرانية بورسعيد " الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤسسة وطنية ولها دور إيجابي خلال الانتخابات في حث المواطنين على المشاركة والنزول، لذلك على كل مواطن النزول والمشاركة، واختيار بحرية من يرى أنه يصلح أن يمثل الشعب وسيخدم الوطن "

القس بيمن صابر مسؤول العلاقات العامة بالمطرانية، فيتو
القس بيمن صابر مسؤول العلاقات العامة بالمطرانية، فيتو
القس أرميا فهمي المتحدث باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، فيتو 
القس أرميا فهمي المتحدث باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطرانية الأقباط الأرثوذكس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد انتخابات مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد التعليمات الجديدة، شاهد انتظام حركة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالجيزة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية