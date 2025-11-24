المتحدث الإعلامي ومسئول العلاقات العامة لمطرانية الأرثوذكس ببورسعيد يدليان بصوتهما الانتخابي (صور)

18 حجم الخط

أدلى كلا من القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد والقس بيمن صابر مسؤول العلاقات العامة بالمطرانية بصوتهما الانتخابي بانتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة أم المؤمنين بحي الشرق منذ قليل.

ومن جانبه أثنى القس أرميا فهمي على الإقبال من الشباب وكبار السن على حد السواء للمشاركة في الاستحقاق الوطني، داعيا الله أن يحفظ مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأن مصر تعيش مارثون انتخابي تجلت فيه الوطنية، وظهر المشهد أمام العالم فى أبهى صورة، وقد أكد المشهد اليوم بأننا جميعنا خلف الوطن.

وعلى جانب متصل أكد القس بيمن صابر مسؤول العلاقات العامة باسم مطرانية بورسعيد " الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤسسة وطنية ولها دور إيجابي خلال الانتخابات في حث المواطنين على المشاركة والنزول، لذلك على كل مواطن النزول والمشاركة، واختيار بحرية من يرى أنه يصلح أن يمثل الشعب وسيخدم الوطن "

