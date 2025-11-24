لجان متخصصة بكنائس بورسعيد لمساعدة المواطنين لمعرفة مقراتهم الانتخابية (صور)

18 حجم الخط

خصصت كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بـبورسعيد لجان متخصصة من شباب الكنائس لمساعدة الناخبين للتعرف على مقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

الكنائس ببورسعيد تشجع المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب

وحرص كهنة جميع الكنائس على الحضور منذ صباح باكر لمتابعة عمل اللجنة المخصصة لمساعدة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب وذلك بكل كنيسة.

حيث قام عدد كبير من أعضاء فرق شباب الكشافة من أبناء الكنيسة بالعمل منذ الصباح أمام أجهزة الكمبيوتر المتنقل (لاب توب)، لمساعدة كبار السن والناخبين عمومًا في معرفة لجانهم الانتخابية

وأكد القس ارميا المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد " المواطن يقوم بزيارة الكنيسة، ليجد أحد من الفريق الكشفي في خدمته، ليدله على المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية " وذلك ليتمكن كل مواطن مصري من المشاركة في الماراثون الانتخابي بسهولة".

وتابع المتحدث الإعلامي باسم مطرانية بورسعيد" تأتي هذه المبادرة في إطار الدور الوطني للكنائس المصرية، والتي تحرص على مشاركة جميع المواطنين في العملية الانتخابية".

