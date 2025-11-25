ليفربول يختتم تدريباته لمواجهة إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا (صور)

18 حجم الخط

اختتم ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح تدريباته لمواجهة آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025/2026.

تدريبات ليفربول

وشارك النجم المصري محمد صلاح في التدريبا، حيث واصل ليفربول السقوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارته الأخيرة أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، ليتلقى رفاق محمد صلاح، الخسارة السادسة في الموسم الحالي.

وكان ليفربول قد خاض 4 مباريات في مسابقة دوري الأبطال الأوروبي، حقق الفوز في ثلاث مواجهات، وتلقى هزيمة وحيدة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.

في المقابل، يأمل آيندهوفن (صاحب المركز الـ18 برصيد 5 نقاط) في الخروج بنتيجة إيجابية من معقل الإنجليز لتحسين وضعيته في الجدول وضمان الاستمرار في المنافسة.

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، منافسه فريق بي إس في آيندهوفن، وذلك في المباراة المرتقب إقامتها مساء غدً الأربعاء، الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري، والتي ستكون في إطار مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، لمسابقة دوري الأبطال الأوروبي نسخة 2025-2026، لتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآيندهوفن القادمة في دوري الأبطال

وتعد مجموعة قنوات بين سبورتس القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آيندهوفن القادمة في دوري الأبطال 2025/ 2026، وذلك باعتبار أنها الراعي الرسمي والحصري لإذاعة مباريات الموسم الحالي من المسابقة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع:كونور برادلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ماك اليستير - ريان جرافينبيرش - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك - محمد صلاح.

