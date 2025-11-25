ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام المقاولون العرب بالدوري المصري

18 حجم الخط

الدوري المصري، أعلن نادي بيراميدز تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز أمام المقاولون العرب

تشكيل بيراميدز لمباراة المقاولون العرب

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مصطفى زيكو - محمود زلاكة.

موعد مباراة بيراميدز ضد المقاولون

وتنطلق صافرة مباراة بيراميدز أمام المقاولون في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمقاولون

ومن المقرر أن تذاع مباراة بيراميدز ضد المقاولون عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش إلى تحقيق الفوز للقفز إلى المركز الثاني مشاركة مع الأهلي متسلحا بفوزه الأفريقي على ريفرز شيفز بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل السماوي الترتيب الرابع برصيد 22 نقطة في حين يحتل المقاولون الترتيب 18 برصيد عشر نقاط.

حكام مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب يديرها طاقم حكام بقيادة حمادة القلاوي “حكم ساحة” ويعاونه محمد عاطف الزناري وعماد فرج “حكمين مساعدين” وعبد الحكيم ناصر “حكم رابع” ومحمود الدسوقي “حكم فار” ورحمة يوسف “حكم فار مساعد”.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد المقاولون

1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 22 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 20 نقطة

7- زد 20 نقطة

8- إنبي 19 نقطة

9- بتروجيت 18 نقطة

10- الجونة 18 نقطة

11- البنك الأهلي 17 نقطة

12- مودرن سبورت 17 نقطة

13- غزل المحلة 16 نقطة

14- سموحة 16 نقطة

15- الحدود 13 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- الجيش 11 نقطة

18- المقاولون العرب 10 نقاط

19- الاسماعيلي 10 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.