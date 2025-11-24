البيت الأبيض: ترامب يمارس ضغوطا على بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
خارج الحدود

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطًا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهدف التوصل إلى تسوية تُنهي الحرب الدائرة منذ سنوات.

ترامب: لا اجتماع مرتقب مع زيلينسكي

ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض وجود أي اجتماع مقرر بين ترامب وزيلينسكي هذا الأسبوع، رغم التحركات الدبلوماسية المكثفة بشأن ملف أوكرانيا.

البيت الأبيض: وقف ضخ السلاح لأوكرانيا عبر الناتو

قال البيت الأبيض إن واشنطن لا يمكن أن تستمر في بيع الأسلحة لحلف الناتو لإرسالها إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن ترامب يرى أن الحل ليس في السلاح بل في إنهاء الحرب عبر التفاوض.

البيت الأبيض: هناك خلافات حول خطة التسوية في أوكرانيا

أوضح البيان أن هناك بعض نقاط الخلاف في الخطة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب في أوكرانيا، وأن الفرق الأمريكية تواصل العمل على معالجة تلك النقاط مع الأطراف المعنية.

البيت الأبيض يعنل عن موقف حازم تجاه فنزويلا

وأكد البيت الأبيض أن واشنطن تنظر إلى نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا على أنه غير شرعي، مشيرًا إلى أن ترامب راضٍ عن الضربات التي استهدفت مهربي المخدرات في المنطقة.

