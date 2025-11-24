الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الرئيس الأوكراني: خطوات إنهاء الحرب مع روسيا باتت قابلة للتنفيذ الآن

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قائمة الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب باتت الآن قابلة للتنفيذ، في إشارة إلى تقدم محتمل في المساعي الدبلوماسية الرامية لإيجاد حل سياسي للصراع الدائر منذ سنوات.

مرونة زيلينسكي لانهاء الحرب الروسية الأوكرانية

يعكس التصريح مرونة جديدة من زيلينسكي واستعدادًا للتفاوض مع روسيا وفق مقترحات مطروحة من أطراف دولية، ويشير إلى أن الخطة الأمريكية قد أصبحت أكثر واقعية وقابلة للتطبيق عمليًا.

سر إعلان زيلينسكي قرب الاتفاق مع روسيا بشأن انهاء الحرب 

وقد يتزامن إعلان الرئيس الأوكرانية زيلينسكي ذلك مع ضغوط دولية متزايدة  لا سيما من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، خاصة بعد تصريحات أمريكية حول جهود لإنجاز تسوية.

ضغوط أمريكية على روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب 

يأتي تصريح زيلينسكي بعد تقارير عن ضغوط أمريكية على كييف وموسكو للقبول بتسوية، تصريحات عن وجود خطة أمريكية يمكن أن تكون أساسًا للحل، وحديث عن تقارب في وجهات النظر حول بعض البنود رغم استمرار الخلافات.

البيت الأبيض: ترامب يمارس ضغوطا على بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب

بوتين يكشف لـ أردوغان موقفه من المقترحات الأمريكية بشأن التسوية مع أوكرانيا

