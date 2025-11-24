الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الاتحاد الأوروبي يواصل محاولات التصرف بأصول روسيا لتمويل أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو، أن الاتحاد الأوروبي يواصل محاولاته لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لديه ومنح قرض منها لـ أوكرانيا.

وأوضحت بينيو في إفادة صحفية في بروكسل أن العمل المتعلق بما يسمى القرض التعويضي مستمر وفق الخطة، وأنه يكتسب مزيدا من الأهمية في سياق المناقشات الحالية.

وتواصل المفوضية الأوروبية الدفع نحو إقناع دول الاتحاد باستخدام الأصول الروسية لصالح كييف، ويجري الحديث في هذه المرحلة عن نحو 140 مليار يورو على شكل قرض تعويضي خاص، يفترض أن تسدده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع، وفي حال دفعت موسكو لها تعويضات مادية، في حين لم توافق بلجيكا التي تحتفظ بمعظم الأموال الروسية في الاتحاد الأوروبي على استخدام هذه الأصول الروسية خشية من تحملها المسئولية وحدها أمام روسيا.

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن بلجيكا تدرك خطورة فكرة القرض التعويضي المفروض على البلجيكيين لصالح أوكرانيا، اعتمادا على الأصول الروسية، وتعلم أنها ستواجه ردودا من موسكو.

