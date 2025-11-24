الإسكندرية تشارك العالم دعوته لإنهاء العنف ضد المرأة وتعزيز فضاءات آمنة للنساء

18 حجم الخط

يحتفل العالم اليوم " باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة" والذي يقام في 24 نوفمبر من كل عام، تزامنًا مع ذكرى عملية الاغتيال التي تعرضت لها الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان الأخوات ميرابال عام 1960، وهي المناسبة التي باتت رمزًا عالميًا للتأكيد على ضرورة حماية حقوق المرأة وصون كرامتها في كل المجتمعات.

ويتزامن هذا اليوم مع انطلاق حملة "الاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة" والمعروفة بحملة ال 16 يوم بدءًا من 25 نوفمبر 2025 وتختتم باليوم الدولي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2025، باعتبارها دعوة دولية لتعزيز فضاء رقمي آمن للنساء ودحض كافة أشكال العنف والتنمر الإلكتروني ضد المرأة في كافة المجتمعات.

وفي هذا السياق، أكّد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن هذه المناسبة تُجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم المرأة وتمكينها، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كانت ولا تزال ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع، وأن إسهاماتها الفعالة في كافة المجالات ‏لخدمة المجتمع المصري على كافة الأصعدة تُعد أحد أهم محركات التنمية الشاملة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنت سياسات واضحة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 الخاصة بالعدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، وهو ما يؤكد عليه الدستور المصري بالمواد رقم (11 – 53 – 214) التي تؤكد على المساواة بين الجنسين في الحقوق والحريات والواجبات العامة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في هذا الملف من خلال إطلاق المبادرات والإجراءات لمقاومة العنف ضد المراة متمثلًا في "إنشاء مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وحملة "مش قبل 18" لمناهضة زواج القاصرات"، وحملة القضاء على ختان الإناث بحلول عام 2030.

كما ثمّن محافظ الإسكندرية جهود وزارة التضامن الاجتماعي في توفير مراكز آمنة لاستضافة النساء ضحايا العنف، والبالغ عددها 8 مراكز على مستوى الجمهورية، مؤكدًا دعم محافظة الإسكندرية المستمر لهذه الجهود بالتعاون مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وختامًا؛ أكد محافظ الإسكندرية أن القضاء على العنف ضد المرأة مسؤولية مشتركة، وأن تمكينها وحماية حقوقها يمثلان أساسًا لبناء مجتمع قوي متماسك قادر على تحقيق التطور والتنمية.

