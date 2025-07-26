باحثة تحذر: العنف الرقمي ضد النساء "يقتل معنويًا" والمجتمع مطالب بالحماية

حذرت الباحثة في قضايا المرأة منار عبد العزيز من تنامي ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في مصر والعالم العربي، مؤكدة أن تأثيره النفسي لا يقل عن العنف الجسدي، بل قد يكون مدمرًا للروح والدافع للانتحار.

"العنف الرقمي لا يترك كدمات.. لكنه يقتل معنويًا"

وأوضحت "منار" أن العنف الرقمي يشمل كل أشكال الابتزاز والتحرش والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستجرام"، مشيرة إلى أن حالة "بسنت خالد" لا تزال صرخة باقية في وجه مجتمع صامت.

"المراهقات في مرمى الخطر.. والزوجات لسن بعيدات"

وأكدت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم بقناة “الشمس” أن الفتيات المراهقات هن الأكثر تعرضًا لهذا النوع من الانتهاك، نظرًا لضعف خبرتهن الرقمية وسهولة استغلالهن نفسيًا الأمر الذي قد يدفعهن للتفكير في الانتحار، لافتة إلى أن النساء المتزوجات يتعرضن أيضًا لابتزاز من داخل البيت، على يد أزواج يهددنهن بنشر صور أو فيديوهات في حال التفكير في الانفصال.

"مش دور الضحية تحمي نفسها.. بل دور المجتمع يحميها"

وانتقدت الباحثة النظرة التي تُحمّل الفتاة مسؤولية حمايتها من العنف الرقمي، قائلة:"مش دور الضحية تفكر تحمي نفسها، دور المجتمع والدولة يفكروا إزاي يحموا الطرف الأضعف ويوازنوا علاقات القوة".

"مؤسسات الدعم ضرورة.. وليس رفاهية"

وشددت على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات النسوية والمجتمع المدني، في توفير دعم قانوني ونفسي للفتيات والنساء الناجيات، ومساعدتهن في الإبلاغ لدى مباحث الإنترنت بسرعة وكفاءة، مؤكدة أن "كل دقيقة تأخير قد تكون فارقة بين النجاة والانهيار".

"نحتاج قانونًا موحدًا لمناهضة العنف.. وفلسفة حماية لا عقاب فقط"

واختتمت "منار عبد العزيز" حديثها بدعوة إلى تغيير فلسفة القانون المصري في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء، مؤكدة أن التركيز على العقاب غير كافٍ، بل لا بد من آليات حماية حقيقية تشمل دور إيواء، وأوامر حماية، وإلغاء محاضر التغيب ضد المعنفات الهاربات من الجحيم الأسري.

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