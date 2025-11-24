الزمالك يكشف موقف محمد إسماعيل من مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

18 حجم الخط

يخضع محمد إسماعيل، لاعب وسط فريق الزمالك، لاختبارات طبية اليوم داخل مقر النادي، وذلك لحسم موقفه النهائي من المشاركة في مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات البطولات الإفريقية.

ويأتي ذلك بعد شعور اللاعب بآلام عضلية خفيفة خلال مران الفريق الأخير، ما دفع الجهاز الفني إلى منحه راحة مؤقتة لحين التأكد من جاهزيته.

وأوضح الجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لسلسلة من الفحوصات الدقيقة، تشمل قياسات عضلية وأشعة للاطمئنان على سلامته، قبل رفع تقرير شامل للجهاز الفني بقيادة المدرب لتحديد القرار النهائي بشأن مشاركته.

ويسعى الزمالك لتجهيز اللاعب بشكل كامل، خاصة أنه يعد أحد العناصر المهمة في وسط الملعب خلال الفترة الحالية.

ويأمل الجهاز الفني في تعافي إسماعيل سريعًا للحفاظ على استقرار التشكيل، خصوصًا مع أهمية المواجهة أمام الفريق الجنوب إفريقي.

ومن المنتظر أن يعلن النادي لاحقًا تفاصيل نتيجة الفحوصات ومدى إمكانية دخوله قائمة المباراة.

