بسبب إصابته قبل مواجهة زيسكو، فحص طبي لـ محمود بنتايك

18 حجم الخط

يخضع محمود بنتايك، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، لفحص طبي شامل خلال الساعات المقبلة، وذلك للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها قبل مواجهة زيسكو الزامبي، والتي تسببت في استبعاده من المشاركة في لقاء الأمس ضمن بطولة كأس الكونفدرالية.

وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن بنتايك شعر بآلام عضلية مفاجئة خلال المران الأخير قبل المباراة، ما دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار بإراحته تجنبًا لتفاقم الإصابة، وتم إخضاع اللاعب لسلسلة من الاختبارات والفحوصات الطبية الدقيقة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه المتوقعة.

وأشار الجهاز الطبي إلى أن اللاعب سيواصل برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تقييم حالته بشكل نهائي قبل مران الفريق الرئيسي استعدادًا للمواجهة القادمة.

ويأمل الجهاز الفني في لحاق بنتايك بالمباريات المقبلة لأهميته في الجبهة اليسرى وغياب البدائل المتاحة في هذا المركز.

ومن المقرر أن يُعلن الزمالك عن التقرير الطبي الكامل فور انتهاء جميع الفحوصات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.