الموقف النهائي لـ عبد الله السعيد من المشاركة أمام كايزر تشيفز

بات عبد الله السعيد، صانع ألعاب الزمالك، خارج حسابات الجهاز الفني بشكل رسمي في مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة، بعد تأكد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة زيسكو الزامبي أمس ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية شاملة وأشعة لتحديد حجم الإصابة، وأكدت النتائج حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لعدة أيام قبل تقييم إمكانية عودته للتدريبات الجماعية.

ومن المنتظر أن يواصل السعيد تدريبات خفيفة تحت إشراف الجهاز الطبي إلى حين تعافيه الكامل.

غياب عبد الله السعيد يعد ضربة قوية للزمالك في ظل دوره المؤثر كأحد أبرز العناصر الخبرة وصناع اللعب داخل الفريق، ما يدفع الجهاز الفني للبحث عن بديل مناسب لتعويض غيابه أمام الفريق الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن يعلن النادي خلال الساعات المقبلة تفاصيل التقرير الطبي النهائي وموعد عودته المتوقعة للمباريات.

