عبدالرؤوف يتمسك باستمرار ثلاثي حراسة المرمى في الزمالك

أكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الكرة الأول، أبلغ إدارة الكرة والجهاز المعاون بتمسكه الكامل باستمرار ثلاثي حراسة المرمى: محمد صبحي، ومحمد عواد، والمهدي سليمان، خلال الموسم الحالي.

وشدد عبدالرؤوف على رفضه التام لرحيل أي منهم سواء على سبيل الإعارة أو البيع، نظرًا لأهمية الاستقرار في هذا المركز الحساس.

ورأى المدير الفني أن وجود ثلاثة حراس بخبرات مختلفة يمنح الجهاز الفني مرونة كبيرة على مدار الموسم، خاصة مع ضغط المباريات وتواجد الفريق في أكثر من بطولة.

كما أشاد عبدالرؤوف بالحالة الفنية للحراس الثلاثة، مؤكدًا أن المنافسة بينهم ستكون في صالح الزمالك.

ويخطط الجهاز الفني لوضع برنامج تدريبي خاص بقيادة مدرب الحراس لرفع مستوى الجميع، مع منح الفرصة للحارس الأكثر جاهزية وفقًا للمعايير الفنية، وليس أي اعتبارات أخرى. الإدارة من جانبها رحبت بالقرار حفاظًا على قوة مركز حراسة المرمى.

