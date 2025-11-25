انتخابات النواب 2025، القبض على عامل وسيدة بتهمة توزيع رشاوى مالية لتوجيه الناخبين بالسلام

18 حجم الخط

انتخابات النواب 2025، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص وسيدة بتسليم بطاقات شخصية للمواطنين ومبالغ مالية مقابل إدلائهم بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو عامل، وسيدة – مقيمان بالقاهرة.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

