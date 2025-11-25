بالأرقام، كوارث دفاعية تضرب ريال مدريد تحت قيادة ألونسو

18 حجم الخط

يمر فريق ريال مدريد الإسباني بمرحلة حساسة على المستوى الدفاعي، حيث تشير الأرقام، إلى أن الفريق الذي يقوده تشابي ألونسو فقد الصلابة التي ميزت بدايته القوية الموسم الجاري.

وجاء التعادل أمام إلتشي بنتيجة (2-2) في ملعب “مارتينيز فاليرو” ليؤكد اتجاها مقلقا بأن الفريق تراجع، خصوصا في الضغط بعد فقدان الكرة، وهو ما يجيد الخصوم استغلاله بذكاء.

نتائج المباريات الثلاث الأخيرة، تعادلان وهزيمة، تعكس بوضوح هذا التراجع.

عدد الأهداف التي استقبلها ريال مدريد في آخر 3 مباريات

ورغم أن عدد الأهداف المستقبلة ليس مرتفعا بحد ذاته، هدف واحد في كل مباراة تقريبا، بواقع هدفين من إلتشي وهدف من ماك أليستر لاعب ليفربول في أنفيلد، خلال آخر 3 مباريات، بينما لم يستقبل أي أهداف ضد رايو فاليكانو، إلا أن المشكلة أعمق من النتائج.

الفريق بات يسمح بقدر أكبر من الفرص الخطيرة، ومرماه بات أكثر عرضة للخطر.

أرقام كارثية تضرب دفاع ليفربول

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه قبل هذه السلسلة من ثلاث مباريات، كان متوسط التسديدات على مرمى ريال مدريد 9.7 تسديدة في المباراة.

أما في آخر ثلاثة لقاءات، فقد ارتفع الرقم إلى 15، أمام ليفربول، منع كورتوا خسارة ثقيلة بعدما تصدى لمعظم المحاولات، إذ سدد ليفربول 17 مرة. وضد رايو فاليكانو، سمح الفريق بـ13 تسديدة، وفي إلتشي 15 أخرى.

وتزداد الصورة سوءًا عند النظر إلى التسديدات بين الخشبات الثلاث. 6 من أصل 15 تسديدة لفترة إلتشي كانت على المرمى، إضافة إلى محاولتين من رايو و9 من ليفربول.

المتوسط الجديد يصبح 5.7 محاولات خطيرة في كل مباراة خلال هذه الفترة، مقارنة بـ3.2 فقط في المباريات الـ14 السابقة. الفجوة واضحة بما يكفي لإثارة القلق.

