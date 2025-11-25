الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
7 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

لم يشارك الحارس الدولي البلجيكي، تيبو كورتوا في تدريبات ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، وغادر فالديبيباس قبل مواجهة أولمبياكوس اليوناني، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

غيابات ريال مدريد أمام أولمبياكوس 

ومن المرجح أن يغيب الحارس تيبو كورتوا عن المباراة ضد الفريق اليوناني، حيث يعاني من التهاب في المعدة والأمعاء، وفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية.

بناءً على ذلك، فإن غيابات الريال قبل مباراة أولمبياكوس، تشمل كل من:

تيبو كورتوا، فرانكو ماستانتونو، روديجر، دافيد ألابا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، وهناك شكوك حول مشاركة أوريلين تشواميني. 

