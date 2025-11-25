7 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

لم يشارك الحارس الدولي البلجيكي، تيبو كورتوا في تدريبات ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، وغادر فالديبيباس قبل مواجهة أولمبياكوس اليوناني، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

غيابات ريال مدريد أمام أولمبياكوس

ومن المرجح أن يغيب الحارس تيبو كورتوا عن المباراة ضد الفريق اليوناني، حيث يعاني من التهاب في المعدة والأمعاء، وفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية.

بناءً على ذلك، فإن غيابات الريال قبل مباراة أولمبياكوس، تشمل كل من:

تيبو كورتوا، فرانكو ماستانتونو، روديجر، دافيد ألابا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، وهناك شكوك حول مشاركة أوريلين تشواميني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.