مصرع شابين في حادث سير مروع بكفر داود بالمنوفية

شهدت مفارق التحرير بكفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، حادث سير أليم إثر انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن وفاة شابين في مقتبل العمر.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد باستقبال مستشفى السادات العام محمود عبد الله، البالغ من العمر 22 عامًا، وعبد الفتاح محمود عبد الصانع، 22 عامًا، وهما من أبناء قرية كفر داود الجديدة، جثتين هامدتين نتيجة انقلاب السيارة التى كانا بداخلها.

وتم نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السادات العام تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

