طريقة عمل كباب الحلة بمذاق مميز ولا يقاوم
طريقة عمل كباب الحلة، كباب الحلة من الأكلات المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى عبارة عن لحمة بالبصل بتتبيلة مميزة.
وطريقة عمل كباب الحلة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل كباب الحلة.
مكونات عمل كباب الحلة:-
1 كيلو لحم مكعبات متوسطة
3 بصلات كبيرة مفرومة أو مقطعة شرائح
4 فصوص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة سمنة أو زيت
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة
½ ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة
1 كوب ماء ساخن
2 حبة فلفل أخضر أو ألوان مقطعة شرائح
ورق لورا وحبهان
طريقة عمل كباب الحلة:-
- في وعاء، ضعي اللحم مع الملح والفلفل الأسود والبهارات والثوم وقلبي جيدا.
- في حلة على النار، سخني السمنة أو الزيت وأضيفي اللحم، وقلبيه حتى يتغير لونه ويبدأ في التحمير.
- ضعي البصل فوق اللحم وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي فاتح.
- أضيفي ورق اللورا والحبهان والقرفة مع التقليب لعدة دقائق.
- أضيفي كوب الماء الساخن، ثم غطي الحلة واتركيها على نار هادئة لمدة 45–60 دقيقة أو حتى ينضج اللحم تمامً
- ا ويتكون صوص لذيذ.
- قبل النضج بحوالي 10 دقائق، أضيفي الفلفل الأخضر أو الألوان لزيادة النكهة.
- قدمي كباب الحلة ساخن مع أرز أبيض أو عيش بلدي وسلطة خضراء.
ولعمل صينية البطاطس باللحمة فى الفرن
مكونات عمل صينية البطاطس باللحمة:-
½ كيلو لحم بقري مقطع مكعبات أو شرائح
4 حبات بطاطس كبيرة مقطعة شرائح دائرية
1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مهروس
2 حبة طماطم مبشورة أو معصورة
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1 حبة فلفل رومي مقطعة شرائح (اختياري)
2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة
¼ ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)
1 كوب ماء أو مرق
طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة:-
- في قدر على النار، سخني قليل من الزيت أو السمن.
- أضيفي اللحم وشوحيه حتى يتغير لونه، ثم أضيفي البصل والثوم.
- قلبي المكونات حتى تذبل البصلة وتبدأ النكهات في الاندماج.
- أضيفي القليل من الملح والفلفل والبهارات و¼ كوب ماء وغطي القدر واتركي اللحم ينضج نصف تسوية (حوالي 20 دقيقة).
- في مقلاة صغيرة، ضعي الطماطم المبشورة مع الصلصة، رشة سكر صغيرة، ملح، وفلفل.
- اتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتسبك.
- ضعي شرائح البطاطس في صينية مدهونة بالزيت.
- أضيفي فوقها قطع اللحم، ثم شرائح الفلفل الرومي.
- اسكبي خليط الصلصة فوق المكونات كلها.
- أضيفي كوب الماء أو المرق تدريجيا بحيث يغمر المكونات جزئيا.
- غطي الصينية بورق فويل، وأدخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة تقريبا.
- بعد مرور 45 دقيقة، أزيلي ورق الفويل لتحمر الوجه، واتركيها تتحمر لمدة 10-15 دقيقة إضافية.
- يمكن استبدال اللحم بقطع دجاج أو كفتة حسب الرغبة.
- يمكنك إضافة الجزر أو الكوسا مع البطاطس لزيادة القيمة الغذائية.
- استخدام مرق اللحم بدل الماء يعطي طعمًا أغنى.
- قدمي صينية البطاطس باللحمة ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، مع سلطة خضراء أو طحينة حسب الذوق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا