الإثنين 24 نوفمبر 2025
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة المصري ضد كايزر تشيفز في الكونفدرالية

المصري البورسعيدي
أعلن نبيل الكوكي مدرب النادي المصري البورسعيدي، وخليل بن يوسف مدرب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، عن تشكيل الفريقين، للمباراة التي تقام اليوم الأحد، على ملعب السويس الجديد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل المصري ضد كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي - خالد صبحي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - علي حسن - بونور موجيشا.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم - كينجسلي إيدوه - منذر طمين.

البدلاء: عصام ثروت، أحمد أيمن منصور، مصطفى أبو الخير، أحمد القرموطي، عبد الوهاب نادر، أحمد علي عامر، محمود أشرف، محمد الشامي، كريم بامبو.

تشكيل كايزر تشيفز أمام المصري البورسعيدي

بيترسن، كروس، ميجيل، كوينيكا، سولومونز، مثيثوا، سيلي، شابالالا، ممودي، دو بريز، إيجودارو.

البدلاء: بفوما، ماكو، مونيان، مسيمانجو، ماتلو، مابوي، فيلاكازي، فيليباي، دا سيلفا.

 

المصري البورسعيدي المصري كايزر تشيفز الكونفدرالية الكونفدرالية الأفريقية

