محافظات

طقس مشمس وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالمنيا اليوم الجمعة

حالة الطقس
18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا اليوم الجمعة حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مشمس منذ ساعات الصباح الباكر مع ظهور السماء صافية دون أي مؤشرات على تكون السحب. 

حالة الطقس في المنيا اليوم

وسجلت حالة الطقس في المنيا اليوم في بداية اليوم درجة حرارة بلغت نحو 19 درجة مئوية، وسط نشاط خفيف للرياح أعطى شعورًا بالاعتدال خلال فترات الصباح.

طقس مشمس وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالمنيا اليوم الجمعة 

ومع تقدم ساعات النهار، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا، لتصل إلى 25 درجة مئوية قبل الظهيرة، ثم ترتفع إلى ذروتها في الفترة ما بين الواحدة والثالثة عصرًا مسجلة نحو 32 درجة مئوية، وهي الفترة الأكثر حرارة خلال اليوم، وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للشمس في هذه الساعات، خاصة العاملين في المواقع المكشوفة.

أجواء معتدلة تميل إلى البرودة

وتشهد المحافظة اعتبارًا من عصر اليوم انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن تسجل نحو 30 درجة مئوية عند الرابعة مساءً، ثم تواصل انخفاضها حتى تصل إلى 21 درجة مع حلول منتصف الليل، لتسود أجواء معتدلة تميل إلى البرودة.

طقس المنيا اليوم حالة الطقس في المنيا اليوم اخبار حالة الطقس أحوال طقس المنيا طقس المنيا اليوم الجمعة حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

الجريدة الرسمية